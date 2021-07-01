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01 июля 2021 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,2919 руб.
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1 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 104 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2919 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2637 руб., максимальный - 11,3619 руб. Было заключено 463 сделки. Объем торгов составил 870,09 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,3409 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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01 июля 2021 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 1 июля снизилась на 0,57% и составила 59499,800 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 59499,800 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 341,549 млрд руб., или на...
.01 июля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1711 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,5883 руб. Минимальный курс евро составил 86,25 руб., максимальный - 87,1525 руб. Было заключено 6067... читать дальше
.01 июля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 339 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,038 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,8075 руб., максимальный - 73,535 руб. Было... читать дальше
.01 июля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 104 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2919 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2637 руб., максимальный - 11,3619 руб. Было заключено 463 сделки.... читать дальше
.01 июля 2021 года 19:11
Минэкономразвития на следующей неделе представит промежуточный макропрогноз, в котором повысит действующие прогнозы по инфляции на 2021 год (сейчас всего 4,3%) и прогноз по росту ВВП на 2021 году (сейчас 2,9%), сказал журналистам глава Минэкономразвития Максим... читать дальше
.01 июля 2021 года 19:03
Российская экономика продолжает восстановление, в июне будет рост к маю, прогноз на год будет повышен - Решетников
Экономика РФ демонстрирует восстановление, в июне сезонноочищенный рост к маю, прогноз на 2021 год будет повышен с текущих 2,9%, сказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников. "В целом если говорить про экономику, мы видим, что процесс восстановления... читать дальше
.01 июля 2021 года 19:00
Потребительские цены на бензин в России с 21 по 27 июня 2021 года выросли на 0,1%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе (с 14 по 20 июня) рост также составил 0,1%. С начала года бензин подорожал на 4,4%. По данным... читать дальше
.01 июля 2021 года 18:57
Российский рынок акций, начавший первые торги июля на позитиве, завершил четверг в плюсе. Европейские фондовые индексы демонстрировали мажорный настрой с утра. Азиатские фондовые индексы снизились в ожидании данных по рынку труда США. Фьючерсы на... читать дальше
.01 июля 2021 года 18:51
Ритейлер "Ашан", приостановивший расширение сети магазинов в России, рассчитывает в течение 2-х лет увеличить долю онлайн-продаж до 20% от оборота. "Сейчас доля онлайн-бизнеса в обороте составляет 6-10% (в зависимости от магазина), а в течение двух лет планируется... читать дальше
.01 июля 2021 года 18:46
Роскомнадзор: WhatsApp может быть оштрафован на 6 млн руб., Twitter и Facebook - на 18 млн руб. за отказ локализовать данные россиян в РФ
Мессенджер WhatsApp, а также соцсети Facebook и Twitter не подтвердили локализацию баз данных россиян на территории РФ, из-за чего в их отношении будут составлены административные протоколы, по которым первой компании грозит штраф до 6 млн руб., двум последним за повторное... читать дальше
.01 июля 2021 года 18:37
Через 2 года основной оборот торгов на рынке ценных бумаг РФ будет приходиться на брокерские интернализаторы - глава "Санкт-Петербургской биржи"
Глава "Санкт-Петербургской биржи" Евгений Сердюков полагает, что основной оборот торгов на рынке российских ценных бумаг в перспективе 2-х лет будет приходиться не на "Московскую биржу", а на брокерские интернализаторы. "Повышение доступности биржевых цен и биржевой... читать дальше
.01 июля 2021 года 18:26
В Европейском союзе с четверга вступил в силу регламент о цифровых сертификатах COVID-19, которые должны позволить гражданам и резидентам ЕС свободно передвигаться по всей территории союза и шенгенского пространства. "Европейский цифровой сертификат COVID - это символ... читать дальше
.01 июля 2021 года 18:16
В июне российские атомные электростанции увеличили выработку электроэнергии на 7,4% - до 17,646 млрд кВт.ч с 16,426 млрд кВт.ч в июне прошлого года, сообщается в официальном телеграмм-канале АО "Концерн Росэнергоатом", управляющего всеми АЭС в РФ. Выработка российских... читать дальше
.01 июля 2021 года 18:02
Нефтяные цены уверенно растут в четверг, трейдеры ждут решений ОПЕК+. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:47 мск составляла $75,71 за баррель, что на $1,09 (1,46%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена... читать дальше
.01 июля 2021 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 121 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,9491 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,7975 руб., максимальный - 73,2975 руб. Было... читать дальше
.01 июля 2021 года 17:57
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План работы ОАО "Российские железные дороги" в июле 2021 года предполагает среднесуточную погрузку на уровне 3,5 млн тонн, сообщил источник "Интерфакса", знакомый с деятельностью компании. В том же месяце прошлого года этот показатель составлял 3,347 млн тонн в среднем... читать дальше
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