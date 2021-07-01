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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 2 июля в размере 72,9086 руб.
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01 июля 2021 года 13:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 2 июля в размере 72,9086 руб.
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1 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 июля, составляет 72,9086 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 18,52 коп. Это автоматическое сообщение.
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В России размер платы за капитальный ремонт многоквартирных жилых домов необходимо повышать из-за удорожания стройматериалов, сообщил замглавы Минстроя РФ Максим Егоров. "Сейчас значительно подорожали некоторые строительные материалы, поэтому мы предлагаем без... читать дальше
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Международные резервы России на 25 июня составили $592,4 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 18 июня международные резервы равнялись $595,1 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $2,7 млрд, или на 0,5%. Главным образом резервы уменьшились в результате... читать дальше
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.01 июля 2021 года 16:02
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