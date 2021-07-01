ЦБ РФ установил курс доллара США с 2 июля в размере 72,9086 руб.

1 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 июля, составляет 72,9086 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 18,52 коп.

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Глава Банка Англии Эндрю Бейли дал осторожный прогноз в отношении экономики Великобритании, призвав представителей руководства регулятора воздержаться от чрезмерной реакции на то, что он назвал вероятным временным скачком инфляции. Бейли сказал, что быстрый рост... Бейли сказал, что быстрый рост... читать дальше

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В начале торгов в четверг, в первый день 2-го полугодия 2021 года, американские фондовые индексы повышаются, при этом индикатор S&P 500 вновь обновил рекордный максимум. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:54 мск вырос на 78,92 пункта (0,23%) и составил 34581,43... Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:54 мск вырос на 78,92 пункта (0,23%) и составил 34581,43... читать дальше

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Банк России хочет разрешить использовать котировки российских информсистем (ценовых центров и агентств) для расчета справедливой стоимости внебиржевых активов для целей отчетности и внутреннего учета, заявила в четверг директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ РФ... читать дальше

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Ювелирные компании государств ЕАЭС учредили Евразийское ювелирное экспортное бюро для решения вопросов продвижения своей продукции на внешние рынки, сообщила пресс-служба Международного финансового центра "Астана" (МФЦА). Новая организация ставит своей целью повышение... Новая организация ставит своей целью повышение... читать дальше

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июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 1 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-41 на 13 млрд 416,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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В России размер платы за капитальный ремонт многоквартирных жилых домов необходимо повышать из-за удорожания стройматериалов, сообщил замглавы Минстроя РФ Максим Егоров. "Сейчас значительно подорожали некоторые строительные материалы, поэтому мы предлагаем без... "Сейчас значительно подорожали некоторые строительные материалы, поэтому мы предлагаем без... читать дальше

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В Москве закрытие городского транспорта из-за пандемии коронавируса приведёт к локдауну, такого решения приниматься не будет, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "Остановка городского транспорта - это практически локдаун для всего города. (...)... "Остановка городского транспорта - это практически локдаун для всего города. (...)... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 35,57 пункта (0,926%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3877,42 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3877,67 (+0,93%) пункта, минимальное -... читать дальше

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В июле американский автопроизводитель Ford Motor Co. будет вынужден приостановить или ограничить производство автомобилей на восьми заводах в Северной Америке из-за дефицита полупроводниковых компонентов. Эти меры свидетельствуют о том, что решение проблем с поставками... Эти меры свидетельствуют о том, что решение проблем с поставками... читать дальше

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Международные резервы России на 25 июня составили $592,4 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 18 июня международные резервы равнялись $595,1 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $2,7 млрд, или на 0,5%. Главным образом резервы уменьшились в результате... По состоянию на 18 июня международные резервы равнялись $595,1 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $2,7 млрд, или на 0,5%. Главным образом резервы уменьшились в результате... читать дальше

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На прошлой неделе еоличество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, сократилось на 51 тыс. - до 364 тыс. человек, говорится в отчете Минтруда США. Это минимальный уровень с начала пандемии COVID-19. Неделей ранее, согласно пересмотренным данным,... Неделей ранее, согласно пересмотренным данным,... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,21/73,46 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 46 коп., Cредний курс продажи...

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В Москве положение дел в отрасли обрабатывающей промышленности, несмотря на сложную эпидемическую ситуацию, на данный момент не вызывает опасений, сообщил "Интерфаксу" руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров. "Мы... "Мы... читать дальше

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В 1-м полугодии объем продаж смартфонов в России составил, по предварительным данным, порядка 300 млрд рублей, увеличившись на 30%, сообщили "Интерфаксу" в "М.Видео-Эльдорадо". Объем натуральных продаж в январе-июне составил порядка 14 млн, что соответствует уровню... Объем натуральных продаж в январе-июне составил порядка 14 млн, что соответствует уровню... читать дальше

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В России сделки слияния и поглощения (M&A) становятся новым фактором роста для крупнейших отечественных продуктовых ритейлеров, пишут аналитики Sber CIB. Ранее в мае "Магнит" объявил, что покупает "Дикси", "Лента" договорилась о покупке российской сети супермаркетов... Ранее в мае "Магнит" объявил, что покупает "Дикси", "Лента" договорилась о покупке российской сети супермаркетов... читать дальше

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В пятницу, 2 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 2,36 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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