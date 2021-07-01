ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 июля в размере 72,7234 руб., евро - 86,5118 руб

Официальный курс, установленный Центральным банком с 1 июля, составляет 86,5118 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,92 коп.

1 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 июля, составляет 72,7234 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 35,11 коп.

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings 30 июня подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Белоруссии по обязательствам в иностранной и национальной валютах на уровне "В/В" с "негативным прогнозом". "На наш взгляд, санкции,... "На наш взгляд, санкции,... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 12,87 пункта (0,335%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3854,72 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 11,36 пункта (0,687%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 11,36 пункта (0,687%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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В мае 2021 года Австралия зафиксировала рекордное положительное сальдо баланса внешней торговли. Согласно данным Австралийского бюро статистики (ABS), профицит баланса внешней торговли страны в позапрошлом месяце увеличился до 9,68 млрд австралийских долларов ($7,2 млрд) по... читать дальше

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июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 2 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-42 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше

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Чистая прибыль американского производителя чипов памяти Micron Technology Inc. в третьем финансовом квартале, завершившемся 3 июня, выросла в 2,2 раза и составила $1,74 млрд, или $1,52 в расчете на акцию, по сравнению с $803 млн, или $0,71 на акцию, за аналогичный квартал... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 1 июля по данным на начало операционного дня выросло до 123,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Первые торги июля рынок акций РФ начал в плюсе на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок. Европейские фондовые индексы снизились в ходе торгов в среду, последний день месяца, квартала и 1-го полугодия 2021... Европейские фондовые индексы снизились в ходе торгов в среду, последний день месяца, квартала и 1-го полугодия 2021... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,75/74,12 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки не изменился, Cредний курс продажи не...

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Минфин РФ планирует в третьем квартале 2021 года разместить облигации федерального займа (ОФЗ) номинальным объемом 700 млрд рублей, свидетельствует график аукционов, размещенный на сайте министерства. План на первый и второй кварталы был по 1 трлн рублей. План на первый и второй кварталы был по 1 трлн рублей. Всего... Всего... читать дальше

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Доллар США укрепляется относительно евро и иены на торгах в четверг. Аппетит к риску на мировых рынках несколько снизился за последнее время на фоне распространения штамма COVID-19 "дельта", что поддерживает доллар и другие активы "тихой гавани". Оптимизм, что... Оптимизм, что... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 1 июля составили по Российской Федерации 3047,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2850,5 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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Число зарегистрированных заражений коронавирусом в мире на утро четверга составило 182 млн 204 тыс. 857, свидетельствую данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 947 тыс. 35... читать дальше

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Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в июне 2021 года опустился до 49,2 пункта с 51,9 пункта в мае, согласно исследованию IHS Markit. Это первое снижение показателя в этом году. "Спад был незначительным, но был вызван слабым клиентским спросом и первым сокращением... "Спад был незначительным, но был вызван слабым клиентским спросом и первым сокращением... читать дальше

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Нефтяной рынок продолжает расти на фоне данных министерства энергетики США о снижении запасов сырья в стране. В центре внимания экспертов - конференция ОПЕК, заседание мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), а также заседание министров ОПЕК+: все они пройдут в... В центре внимания экспертов - конференция ОПЕК, заседание мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), а также заседание министров ОПЕК+: все они пройдут в... читать дальше

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Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются на торгах в четверг. Инвесторы ждут данных по рынку труда США, которые будут обнародованы в пятницу, чтобы оценить ход восстановления экономики после кризиса, вызванного... Инвесторы ждут данных по рынку труда США, которые будут обнародованы в пятницу, чтобы оценить ход восстановления экономики после кризиса, вызванного... читать дальше

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