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30 июня 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 86,7613 руб.
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30 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3901 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,7613 руб. Минимальный курс евро составил 86,4225 руб., максимальный - 87,0675 руб. Была заключена 6141 сделка. Объем торгов составил 28387,52 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,71 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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.30 июня 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 524 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2814 руб. Минимальный курс юаня составил 11,0625 руб., максимальный - 11,3306 руб. Было заключено 370 сделок.... читать дальше
.30 июня 2021 года 19:15
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.30 июня 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4398 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,9915 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,6425 руб., максимальный - 73,2225 руб. Было... читать дальше
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.30 июня 2021 года 18:58
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