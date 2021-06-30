Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 86,7613 руб.

Минимальный курс евро составил 86,4225 руб., максимальный - 87,0675 руб. Была заключена 6141 сделка. Объем торгов составил 28387,52 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,71 руб. за евро.

30 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3901 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,7613 руб.

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Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в апреле 2021 года составил 7,8% в годовом выражении после повышения на 1,8% в марте, на 2% в феврале и на 0,1% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат). Среднемесячная... Среднемесячная... читать дальше

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Реальный размер (с поправкой на инфляцию) средней ежемесячной пенсии в России в мае 2021 года снизился на 0,5% по сравнению с маем прошлого года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Ускорение инфляции в РФ в начале года привело к началу снижения пенсий в РФ в... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в апреле 2021 года вырос на 14,1% в годовом выражении после повышения на 13,8% в апреле, сообщает Федеральная служба госстатистики (Росстат). В январе-мае 2021 года выпуск по базовым видам деятельности... читать дальше

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Оборот розничной торговли в России в мае 2021 года вырос на 27,2% по сравнению с маем 2020 года, до 3 трлн 145,7 млрд рублей, сообщает Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат). В апреле показатель взлетел на 35,1%. Такой скачок в мае и апреле объясняется низкой базой... читать дальше

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ООО "РЕСО-лизинг" установило ставку 10-летних облигаций с офертой через 3 года серии БО-П-11 объемом 7 млрд рублей на уровне 8,55%, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 8,73% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 8,73% годовых. Сбор заявок на данный выпуск... Сбор заявок на данный выпуск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 59841,349 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 485,748 млрд руб., или на...

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала выпуск 2-летних облигаций ООО "ПИК-Корпорация" (100%-ная "дочка" ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) ) серии 001P-04 объемом 10 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении... читать дальше

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АО "ДОМ.РФ" установило ставку 43-го купона облигаций серии А18 в размере 6,38% годовых, говорится в сообщении компании. Эмитент разместил облигации серии А18 объемом 7 млрд рублей в апреле 2011 года на 12 лет. Бонды погашаются частями. Бумаги имеют 50 квартальных... Эмитент разместил облигации серии А18 объемом 7 млрд рублей в апреле 2011 года на 12 лет. Бонды погашаются частями. Бумаги имеют 50 квартальных... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 524 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2814 руб. Минимальный курс юаня составил 11,0625 руб., максимальный - 11,3306 руб. Было заключено 370 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,0625 руб., максимальный - 11,3306 руб. Было заключено 370 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3901 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,7613 руб. Минимальный курс евро составил 86,4225 руб., максимальный - 87,0675 руб. Была заключена 6141... Минимальный курс евро составил 86,4225 руб., максимальный - 87,0675 руб. Была заключена 6141... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4398 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,9915 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,6425 руб., максимальный - 73,2225 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,6425 руб., максимальный - 73,2225 руб. Было... читать дальше

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В январе-апреле т.г. объем экспорта нефти из России сократился на 21,9% по сравнению с январем-апрелем 2020 года и составил 67 млн тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (включая данные о взаимной торговле со странами ЕАЭС). В апреле по... В апреле по... читать дальше

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нк "Ренессанс кредит" утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р объемом до 100 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении кредитной организации. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок... В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала дебютные облигации ООО "Лизинговая компания "Дельта" (Красноярск) серии 001Р-01 объемом 700 млн рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный... Выпуску присвоен регистрационный... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за период с 22 по 28 июня 2021 г. выросли на 0,23%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 16 по 21 июня) инфляция составила 0,12%. С начала июня потребительские цены выросли на 0,63%, с начала года - на... С начала июня потребительские цены выросли на 0,63%, с начала года - на... читать дальше

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Российский рынок акций завершил торги на позитиве благодаря растущей нефти и позитивной коррекции ценных бумаг металлургических компаний. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном выросли по итогам торгов в среду. Вместе с тем европейские... Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном выросли по итогам торгов в среду. Вместе с тем европейские... читать дальше

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