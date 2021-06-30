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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 86,7144 руб.
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30 июня 2021 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 86,7144 руб.

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30 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4675 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,7144 руб.

Минимальный курс евро составил 86,4075 руб., максимальный - 87,055 руб. Было заключено 3309 сделок. Объем торгов составил 18802,46 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,73 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
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