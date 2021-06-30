Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 36,5 млрд руб.

30 июня. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 30 июня по данным на начало операционного дня снизилось до 36,5 млрд руб.

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Россия к 27 июня экспортировала продукции АПК на $14,1 млрд, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт рыбы вышел из минуса, сообщил центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе. Темпы роста ускорились - неделей ранее они составляли 13%. По этому... По этому... читать дальше

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АЭС малой мощности (АСММ) могут занять до 20-25% в портфеле заказов на мировом рынке, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе Международного финансового конгресса. По его словам, более активное использование атомной энергии отражено в энергостратегии РФ. "В нашем... "В нашем... читать дальше

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Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в первом квартале 2021 года составил $23,2 млрд, что практически соответствует уровню аналогичного периода 2020 года ($23,5 млрд), следует из обновленной оценки платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 30,62 пункта (0,808%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3821,47 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3840,7 (+1,32%) пункта,... читать дальше

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ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) выкупило по оферте 1 млн 593,560 тыс. облигаций серии БО-30 по цене 100% от номинала и приняло решение 2 июля погасить их досрочно, говорится в сообщениях компании. Компания выставила оферту по соглашению с владельцами облигаций 18 июня.... Компания выставила оферту по соглашению с владельцами облигаций 18 июня.... читать дальше

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Валовой внутренний продукт (ВВП) Канады в апреле 2021 года сократился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, когда показатель продемонстрировал повышение на 1,1%, сообщает Статистическое управление страны. Показатель снизился после одиннадцати месяцев роста подряд. Общая... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,28/73,6 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 70 коп., Cредний курс продажи упал...

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АО "Гидромашсервис" (входит в "Группу ГМС") утвердило программу биржевых облигаций серии 001Р объемом до 15 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до... В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до... читать дальше

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Президент России Владимир Путин объяснил рост цен для туристов на отели на российских курортах высоким спросом из-за закрытия выезда в зарубежные страны, а также недостаточной развитостью инфраструктуры. "У нас, к сожалению, на протяжении долгих лет просто очень мало... "У нас, к сожалению, на протяжении долгих лет просто очень мало... читать дальше

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России в ближайшие 30 лет, до 2050 года, в рамках налаживания углеродной политики может понадобиться минимум от $657 млрд до $1 трлн инвестиций. По оценкам Сбербанка, примерно 46% национальной программы по декарбонизации можно будет профинансировать за счет выплат по... По оценкам Сбербанка, примерно 46% национальной программы по декарбонизации можно будет профинансировать за счет выплат по... читать дальше

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Риторика ЦБ РФ, который неоднократно критиковал предложения банков стимулировать финансирование "зеленых" проектов более либеральным регулированием, стала смягчаться. Банк России активно работает с финансовым сектором над созданием линейки "зеленых" инструментов и... Банк России активно работает с финансовым сектором над созданием линейки "зеленых" инструментов и... читать дальше

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Росрыболовство ведет переговоры с авиакомпаниями о запуске новых правил перевозок гражданами красной икры с Дальнего Востока в экспериментальном режиме, сообщил журналистам руководитель ведомства Илья Шестаков в ходе рабочей поездки в Камчатский край. Его слова приводит... читать дальше

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В четверг, 1 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 2,91 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Президент России Владимир Путин заявил, что является сторонником переноса из Москвы в Сибирь головных офисов крупных российских компаний, работающих на сибирской территории. "Я считаю, что в Сибирь надо бы переводить определенные и федеральные структуры или, как... "Я считаю, что в Сибирь надо бы переводить определенные и федеральные структуры или, как... читать дальше

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В четверг, 1 июля, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 78,6 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Банк России зарегистрировал выпуск облигаций МФК "ЦФП" 2-й серии объемом 1 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-02-00009-L. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-02-00009-L. Срок обращения выпуска - 3 года, купоны месячные. Срок обращения выпуска - 3 года, купоны месячные. В обращении уже есть один... В обращении уже есть один... читать дальше

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