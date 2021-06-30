30 июня 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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30 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Изменение ВВП Великобритании
|I квартал 2021
|09:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Май 2021
|09:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Июнь 2021
|09:45
|Цены производителей во Франции
|Май 2021
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|Июнь 2021
|11:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Май 2021
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Июнь 2021
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Июнь 2021
|15:15
|Занятость в производственном секторе США
|Июнь 2021
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Апрель 2021
|15:30
|Цены производителей в Канаде
|Май 2021
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Июнь 2021
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 19 по 25 июня
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30 июня 2021 года 16:39
Россия к 27 июня экспортировала продукции АПК на $14,1 млрд, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт рыбы вышел из минуса, сообщил центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе. Темпы роста ускорились - неделей ранее они составляли 13%.
По этому... читать дальше
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30 июня 2021 года 16:28
АЭС малой мощности (АСММ) могут занять до 20-25% в портфеле заказов на мировом рынке, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе Международного финансового конгресса. По его словам, более активное использование атомной энергии отражено в энергостратегии РФ.
"В нашем... читать дальше
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30 июня 2021 года 16:21
Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в первом квартале 2021 года составил $23,2 млрд, что практически соответствует уровню аналогичного периода 2020 года ($23,5 млрд), следует из обновленной оценки платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка... читать дальше
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30 июня 2021 года 16:15
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 30,62 пункта (0,808%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3821,47 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3840,7 (+1,32%) пункта,... читать дальше
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30 июня 2021 года 16:11
ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) выкупило по оферте 1 млн 593,560 тыс. облигаций серии БО-30 по цене 100% от номинала и приняло решение 2 июля погасить их досрочно, говорится в сообщениях компании.
Компания выставила оферту по соглашению с владельцами облигаций 18 июня.... читать дальше
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30 июня 2021 года 16:08
Валовой внутренний продукт (ВВП) Канады в апреле 2021 года сократился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, когда показатель продемонстрировал повышение на 1,1%, сообщает Статистическое управление страны. Показатель снизился после одиннадцати месяцев роста подряд. Общая... читать дальше
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30 июня 2021 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,28/73,6 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 70 коп., Cредний курс продажи упал...
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30 июня 2021 года 16:01
АО "Гидромашсервис" (входит в "Группу ГМС") утвердило программу биржевых облигаций серии 001Р объемом до 15 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании.
В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до... читать дальше
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30 июня 2021 года 16:00
Президент России Владимир Путин объяснил рост цен для туристов на отели на российских курортах высоким спросом из-за закрытия выезда в зарубежные страны, а также недостаточной развитостью инфраструктуры.
"У нас, к сожалению, на протяжении долгих лет просто очень мало... читать дальше
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30 июня 2021 года 15:53
России в ближайшие 30 лет, до 2050 года, в рамках налаживания углеродной политики может понадобиться минимум от $657 млрд до $1 трлн инвестиций.
По оценкам Сбербанка, примерно 46% национальной программы по декарбонизации можно будет профинансировать за счет выплат по... читать дальше
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30 июня 2021 года 15:45
Риторика ЦБ РФ, который неоднократно критиковал предложения банков стимулировать финансирование "зеленых" проектов более либеральным регулированием, стала смягчаться.
Банк России активно работает с финансовым сектором над созданием линейки "зеленых" инструментов и... читать дальше
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30 июня 2021 года 15:38
Росрыболовство ведет переговоры с авиакомпаниями о запуске новых правил перевозок гражданами красной икры с Дальнего Востока в экспериментальном режиме, сообщил журналистам руководитель ведомства Илья Шестаков в ходе рабочей поездки в Камчатский край. Его слова приводит... читать дальше
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30 июня 2021 года 15:30
В четверг, 1 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 2,91 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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30 июня 2021 года 15:30
Президент России Владимир Путин заявил, что является сторонником переноса из Москвы в Сибирь головных офисов крупных российских компаний, работающих на сибирской территории.
"Я считаю, что в Сибирь надо бы переводить определенные и федеральные структуры или, как... читать дальше
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30 июня 2021 года 15:30
В четверг, 1 июля, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 78,6 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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30 июня 2021 года 15:23
Банк России зарегистрировал выпуск облигаций МФК "ЦФП" 2-й серии объемом 1 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Выпуску присвоен регистрационный номер 4-02-00009-L.
Срок обращения выпуска - 3 года, купоны месячные.
В обращении уже есть один... читать дальше
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