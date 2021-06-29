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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,503 руб.
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29 июня 2021 года 18:00

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,503 руб.

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29 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3235 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,503 руб.

Минимальный курс доллара США составил 72,17 руб., максимальный - 72,8 руб. Было заключено 11474 сделки. Объем торгов составил 51482,58 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,695 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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