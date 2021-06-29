ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 июня в размере 72,3723 руб.

29 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 июня, составляет 72,3723 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 19,46 коп.

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"Московская биржа" зарегистрировала 10-летние облигации АФК "Система" с 5-летней офертой серии 001P-21 объемом 15 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер... Выпуску присвоен регистрационный номер... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "Круиз" (ранее ООО "ГрузовичкоФ-Центр") серии БО-01 объемом 50 млн рублей и включила их в третий уровень котировального списка, а также в сектор компаний повышенного инвестиционного риска, говорится в сообщении... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 59355,601 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 778,403 млрд руб., или на...

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "Альфа-лизинг" серии БО-01 и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-00578-R. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-00578-R. Параметры выпуска пока не... Параметры выпуска пока не... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала 5-летние облигации ПАО "Институт стволовых клеток человека" (ИСКЧ) серии БО-01 объемом 300 млн рублей и включила их в третий уровень котировального списка, а также в сектор роста, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен... Выпуску присвоен... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3445 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,5367 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,15 руб., максимальный - 72,87 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 72,15 руб., максимальный - 72,87 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 555 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2283 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1721 руб., максимальный - 11,274 руб. Было заключено 487 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,1721 руб., максимальный - 11,274 руб. Было заключено 487 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2401 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,3608 руб. Минимальный курс евро составил 85,91 руб., максимальный - 89,1025 руб. Была заключена 7301 сделка.... Минимальный курс евро составил 85,91 руб., максимальный - 89,1025 руб. Была заключена 7301 сделка.... читать дальше

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ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) установило ставку 32-го купона облигаций 29-й серии в размере 7,02% годовых, говорится в сообщении компании. Компания в октябре 2013 года разместила облигации 29-й серии на 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,1% годовых.... Компания в октябре 2013 года разместила облигации 29-й серии на 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,1% годовых.... читать дальше

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Банк России сформировал первую пилотную группу по тестированию цифрового рубля, разработку прототипа платформы планируется завершить в декабре 2021 года, начать тестирование в январе 2022 года, говорится в сообщении регулятора. В первую группу вошли 12 банков: "Ак... В первую группу вошли 12 банков: "Ак... читать дальше

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Предпринятые Банком России меры по охлаждению темпов роста розничного кредитования вряд ли смогут дать эффект в 2021 году, возможно, регулятор предпримет еще одну попытку охлаждения в следующем году, заявил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов в ходе вебинара, организованного... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший торги снижением, завершил среду в существенном минусе. Европейские фондовые индексы весь день демонстрировали мажорный настрой. Европейские фондовые индексы весь день демонстрировали мажорный настрой. Азиатские фондовые индексы снизились, завершив в минусе второй день подряд. Азиатские фондовые индексы снизились, завершив в минусе второй день подряд. Фьючерсы на... Фьючерсы на... читать дальше

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Котировки российских еврооблигаций слабо меняются во вторник следом за ценами американских казначейских обязательств (US Treasuries), суверенные спреды также лишь незначительно меняются к доходности базовых активов. Участники торгов находятся в ожидании важной экономической... читать дальше

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Порядка 39% завершившихся трехлетних договоров ИСЖ продемонстрировали доходность ниже 1% на фоне общей средней доходности 5,6% в I квартале - Габуния 29 июня. FINMARKET.RU - Больше трети завершившихся в 1-м квартале договоров инвестиционного страхования жизни (ИСЖ)... 29 июня. FINMARKET.RU - Больше трети завершившихся в 1-м квартале договоров инвестиционного страхования жизни (ИСЖ)... читать дальше

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Нефтяные цены повышаются на фоне надежд на восстановление спроса. По итогам предыдущих торгов котировки упали до минимальных уровней более чем за неделю на опасениях относительно спроса из-за распространения новых штаммов коронавируса. Стоимость августовских фьючерсов... Стоимость августовских фьючерсов... читать дальше

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Количество иностранных биржевых фондов (ETF), которые могут быть допущены на российский рынок и соответствовать критериям Банка России, составит не более 500, сказал директор департамента финансовых технологий ЦБ РФ Кирилл Пронин в ходе Международного финансового конгресса во... читать дальше

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