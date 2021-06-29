Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 134,2 млрд руб.

29 июня. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 29 июня по данным на начало операционного дня выросло до 134,2 млрд руб.

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте "ФосАгро" на уровне "BBB-". Как говорится в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный". Краткосрочный рейтинг компании сохранен на... читать дальше

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Банк России 30 июня выпускает в обращение памятные монеты из серебра и недрагоценных металлов "Умка" в серии "Российская (советская) мультипликация", сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ. Серебряные монеты имеют номинал 3 рубля, монеты из недрагоценных металлов - 25 рублей.... Серебряные монеты имеют номинал 3 рубля, монеты из недрагоценных металлов - 25 рублей.... читать дальше

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MSCI по итогам консультаций с инвестиционным сообществом поменяет практику пересмотра своих индексов, говорится в сообщении провайдера. Сейчас MSCI проводит полноценную ребалансировку индексов дважды в год. Итоги полугодовых пересмотров объявляются в мае и ноябре.... Сейчас MSCI проводит полноценную ребалансировку индексов дважды в год. Итоги полугодовых пересмотров объявляются в мае и ноябре.... читать дальше

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Правительство РФ утвердило правила предоставления рыбакам субсидии на частичную компенсацию топливных затрат, говорится в сообщении кабинета министров. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Решение коснётся рыбаков, которые ведут промысел в... Решение коснётся рыбаков, которые ведут промысел в... читать дальше

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ЦБ РФ 25 июня купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 10,5 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем покупки валюты составил также 10,5 млрд рублей. В период с 7 июня по 6 июля плановый совокупный объем покупки валюты Минфином - 220,9... В период с 7 июня по 6 июля плановый совокупный объем покупки валюты Минфином - 220,9... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 14,03 пункта (0,367%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3811,54 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 10,08 пункта (0,604%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 10,08 пункта (0,604%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Пять из шести крупнейших банков США увеличили размер квартальных дивидендов после того, как Федеральная резервная система дала разрешение на это. В совокупности дивиденды будут повышены на 40%. В том числе Morgan Stanley и Wells Fargo & Co. поднимут их вдвое -... В совокупности дивиденды будут повышены на 40%. В том числе Morgan Stanley и Wells Fargo & Co. поднимут их вдвое -... читать дальше

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал снижением вслед за ухудшением ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. Вчера европейские фондовые индексы снизились по итогам торгов. Вчера европейские фондовые индексы снизились по итогам торгов. Американские фондовые индексы Standard & Poor's... Американские фондовые индексы Standard & Poor's... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 70,78/73,23 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 51 коп., Cредний курс продажи...

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Розничные продажи в Японии в мае увеличились на 8,2% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют официальные данные. Таким образом, они выросли по итогам третьего месяца подряд (в апреле - на 11,9%, в марте - на 5,2%). Эксперты в среднем ожидали повышения в... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 29 июня по данным на начало операционного дня выросло до 134,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника составило 181 млн 429 тыс. 324, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 926 тыс. 761... читать дальше

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Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Китая по итогам текущего года до 8,5% с ранее ожидавшихся 8,1%. В 2022 году темпы подъема замедлятся до 5,4% в связи с тем, что исчезнет эффект низкой базы для сравнения, говорится в сообщении ВБ. Это совпадает с оценкой, которую... В 2022 году темпы подъема замедлятся до 5,4% в связи с тем, что исчезнет эффект низкой базы для сравнения, говорится в сообщении ВБ. Это совпадает с оценкой, которую... читать дальше

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Доллар США практически не меняется в парах с евро и иеной на торгах во вторник. Участники рынка на этой неделе ожидают выхода данных о безработице в США за текущий месяц, которые будут обнародованы 2 июля. Данные по рынку труда являются ключевыми для политики... Участники рынка на этой неделе ожидают выхода данных о безработице в США за текущий месяц, которые будут обнародованы 2 июля. Данные по рынку труда являются ключевыми для политики... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 29 июня составили по Российской Федерации 2976,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2809,5 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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