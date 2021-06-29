29 июня 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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29 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Июнь 2021
|09:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Июнь 2021
|11:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Май 2021
|12:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Июнь 2021
|15:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Июнь 2021
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Апрель 2021
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Июнь 2021
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29 июня 2021 года 11:08
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте "ФосАгро" на уровне "BBB-". Как говорится в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный". Краткосрочный рейтинг компании сохранен на... читать дальше
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29 июня 2021 года 10:52
Банк России 30 июня выпускает в обращение памятные монеты из серебра и недрагоценных металлов "Умка" в серии "Российская (советская) мультипликация", сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.
Серебряные монеты имеют номинал 3 рубля, монеты из недрагоценных металлов - 25 рублей.... читать дальше
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29 июня 2021 года 10:43
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил свой прогноз по темпам восстановления экономики РФ в 2021 году. Новая оценка ЕБРР, опубликованная во вторник, предусматривает рост российского ВВП в 2021 году на 3,3% против 3% в предыдущей, октябрьской версии прогноза. В... читать дальше
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29 июня 2021 года 10:38
MSCI по итогам консультаций с инвестиционным сообществом поменяет практику пересмотра своих индексов, говорится в сообщении провайдера.
Сейчас MSCI проводит полноценную ребалансировку индексов дважды в год. Итоги полугодовых пересмотров объявляются в мае и ноябре.... читать дальше
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29 июня 2021 года 10:30
Правительство РФ утвердило правила предоставления рыбакам субсидии на частичную компенсацию топливных затрат, говорится в сообщении кабинета министров.
Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Решение коснётся рыбаков, которые ведут промысел в... читать дальше
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29 июня 2021 года 10:22
ЦБ РФ 25 июня купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 10,5 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем покупки валюты составил также 10,5 млрд рублей.
В период с 7 июня по 6 июля плановый совокупный объем покупки валюты Минфином - 220,9... читать дальше
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29 июня 2021 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 14,03 пункта (0,367%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3811,54 пункта.
По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 10,08 пункта (0,604%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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29 июня 2021 года 10:14
Пять из шести крупнейших банков США увеличили размер квартальных дивидендов после того, как Федеральная резервная система дала разрешение на это.
В совокупности дивиденды будут повышены на 40%. В том числе Morgan Stanley и Wells Fargo & Co. поднимут их вдвое -... читать дальше
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29 июня 2021 года 10:05
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал снижением вслед за ухудшением ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.
Вчера европейские фондовые индексы снизились по итогам торгов.
Американские фондовые индексы Standard & Poor's... читать дальше
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29 июня 2021 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 70,78/73,23 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 51 коп., Cредний курс продажи...
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29 июня 2021 года 09:58
Розничные продажи в Японии в мае увеличились на 8,2% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют официальные данные. Таким образом, они выросли по итогам третьего месяца подряд (в апреле - на 11,9%, в марте - на 5,2%). Эксперты в среднем ожидали повышения в... читать дальше
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29 июня 2021 года 09:51
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 29 июня по данным на начало операционного дня выросло до 134,2 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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29 июня 2021 года 09:46
Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника составило 181 млн 429 тыс. 324, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 926 тыс. 761... читать дальше
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29 июня 2021 года 09:39
Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Китая по итогам текущего года до 8,5% с ранее ожидавшихся 8,1%.
В 2022 году темпы подъема замедлятся до 5,4% в связи с тем, что исчезнет эффект низкой базы для сравнения, говорится в сообщении ВБ. Это совпадает с оценкой, которую... читать дальше
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29 июня 2021 года 09:32
Доллар США практически не меняется в парах с евро и иеной на торгах во вторник.
Участники рынка на этой неделе ожидают выхода данных о безработице в США за текущий месяц, которые будут обнародованы 2 июля. Данные по рынку труда являются ключевыми для политики... читать дальше
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29 июня 2021 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 29 июня составили по Российской Федерации 2976,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2809,5 млрд руб.
На начало... читать дальше
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