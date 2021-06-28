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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 86,1394 руб.
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28 июня 2021 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 86,1394 руб.
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28 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 47 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,1394 руб. Минимальный курс евро составил 85,955 руб., максимальный - 86,22 руб. Было заключено 3055 сделок. Объем торгов составил 16486,74 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 85,9875 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает проводить в режиме онлайн собрания акционеров, в том числе годовые, а протоколы составлять не только в бумажной, но и в электронной форме или даже с помощью аудиовизуального способа фиксации хода заседания и... читать дальше
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.28 июня 2021 года 16:56
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