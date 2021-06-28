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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 29 июня
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28 июня 2021 года 15:04

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 29 июня

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28 июня. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 29 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4117,26 (-20,41) руб./грамм; на серебро - 60,54 (-0,09) руб./грамм; на платину - 2566,55 (+14,22) руб./грамм; на палладий - 6123,97 (-10,9) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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