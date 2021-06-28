ЦБ РФ установил курс евро с 29 июня в размере 86,1657 руб.

28 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 29 июня, составляет 86,1657 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,62 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 60134,003 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 146,008 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1728 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1616 руб., максимальный - 11,1849 руб. Было заключено 296 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,1616 руб., максимальный - 11,1849 руб. Было заключено 296 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 754 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,1241 руб. Минимальный курс евро составил 85,97 руб., максимальный - 86,365 руб. Была заключена 5821 сделка.... Минимальный курс евро составил 85,97 руб., максимальный - 86,365 руб. Была заключена 5821 сделка.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 310 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,1952 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,0925 руб., максимальный - 72,31 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 72,0925 руб., максимальный - 72,31 руб. Была... читать дальше

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Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, во 2-м квартале 2021 г. по сравнению с 1-м кварталом текущего года вырос на 3 процентных пунктов (п.п.) и составил минус 18%, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатиcтики... читать дальше

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Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в июне 2021 года в добывающих производствах снизился до минус 1% с 0% в мае, в обрабатывающих производствах опустился до 0% с 0,3% месяцем ранее, говорится в сообщении... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в красной зоне на фоне ухудшившейся ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снизились на торгах в понедельник. Европейские фондовые... Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снизились на торгах в понедельник. Европейские фондовые... читать дальше

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает проводить в режиме онлайн собрания акционеров, в том числе годовые, а протоколы составлять не только в бумажной, но и в электронной форме или даже с помощью аудиовизуального способа фиксации хода заседания и... читать дальше

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Цены на зерно в России ползут вниз, но эксперты считают, что ждать активных продаж пока не стоит, следует из мониторинга "СовЭкона". По их мнению, продавцы зерна действуют осторожно "на фоне растущей и слабо предсказуемой экспортной пошлины", сельхозпроизводители не спешат... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) ОТП банка в иностранной и национальной валюте на уровне "BB+". При этом прогноз был изменен на "стабильный" с "негативного", сообщается в пресс-релизе агентства.... читать дальше

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Страны ЕАЭС в 2021 году соберут 162,6 млн тонн зерна, что на 1,2% меньше, чем в 2020 году (164,6 млн тонн), следует из материалов департамента агропромышленной политики ЕЭК. Согласно прогнозам, в этом году в РФ может быть собрано 131 млн тонн зерна (прогноз Минсельхоза... Согласно прогнозам, в этом году в РФ может быть собрано 131 млн тонн зерна (прогноз Минсельхоза... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 603 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,1795 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,0875 руб., максимальный - 72,295 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,0875 руб., максимальный - 72,295 руб. Было... читать дальше

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Американские фондовые индексы Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite достигли новых рекордов в первые минуты торгов в понедельник, прежде чем несколько сдать позиции, Dow Jones Industrial Average находится под давлением. По итогам торгов в пятницу S&P 500 обновил... По итогам торгов в пятницу S&P 500 обновил... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Eurasia Drilling Company (EDC) по обязательствам в национальной и иностранной валютах на уровне "BB+". Прогноз - "стабильный", говорится в пресс-релизе... читать дальше

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Основные акционеры "Норникеля", несмотря на разногласия в подходах, могут договориться о новой дивидендной формуле, которая будет действовать после истечения действующего соглашения в начале 2023 года, сказал глава компании Владимир Потанин журналистам. "Мы сохраняем... "Мы сохраняем... читать дальше

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8 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 28 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-38 на 12 млрд 64,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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