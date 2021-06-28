Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2534,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1296,4 млрд руб.

28 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 28 июня составили по Российской Федерации 2534,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2388,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3101,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2897,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 28 июня составили 1296,4 млрд руб. против 1236,45695 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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