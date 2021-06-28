ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 июня в размере 72,1694 руб., евро - 86,1919 руб.

В январе-мае 2021 года недропользователи Магаданской области добыли 14,2 тонны золота, что на 9,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, говорится в сообщении регионального министерства природных ресурсов и экологии.

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Доллар США укрепляется в паре с евро и дешевеет относительно иены в ходе сегодняшних торгов.

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По состоянию на утро понедельника число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире составило 181 млн 94 тыс. 154, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

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Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в мае увеличилась на 36,4% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные Государственного статуправления (ГСУ).

Темпы роста замедлились по сравнению с 57% в апреле.