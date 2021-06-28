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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 июня в размере 72,1694 руб., евро - 86,1919 руб.
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28 июня 2021 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 июня в размере 72,1694 руб., евро - 86,1919 руб.
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28 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 июня, составляет 72,1694 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,66 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 июня, составляет 86,1919 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 13,64 коп.
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28 июня 2021 года 09:37
В январе-мае 2021 года недропользователи Магаданской области добыли 14,2 тонны золота, что на 9,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, говорится в сообщении регионального министерства природных ресурсов и экологии. Добыча серебра за 5 месяцев... читать дальше
.28 июня 2021 года 09:29
Доллар США укрепляется в паре с евро и дешевеет относительно иены в ходе сегодняшних торгов. Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в... читать дальше
.28 июня 2021 года 09:22
По состоянию на утро понедельника число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире составило 181 млн 94 тыс. 154, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3... читать дальше
.28 июня 2021 года 09:13
Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в мае увеличилась на 36,4% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные Государственного статуправления (ГСУ). Темпы роста замедлились по сравнению с 57% в апреле. Прибыли примерно 70%... читать дальше
.28 июня 2021 года 09:08
8 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 29 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-39 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше
.28 июня 2021 года 09:05
Азиатские фондовые индексы в основном опускаются сегодня. При этом торги в Гонконге начались позднее в связи с неблагоприятными погодными условиями. Японский индекс Nikkei 225 к 8:38 мск снизился на 0,15%. В число лидеров падения котировок вошли акции Ricoh Co.... читать дальше
.28 июня 2021 года 08:57
Хакерам в результате совершенной атаки удалось получить доступ к одному из сервисов обслуживания клиентов Microsoft, о чем компания предупредила своих пользователей. "Сложный субъект, связанный с государством и идентифицируемый Microsoft как Nobelium, получил доступ к... читать дальше
.28 июня 2021 года 08:50
Акционеры ПАО "Метафракс" на годовом собрании 22 июня решили сменить наименование компании на ПАО "Метафракс Кемикалс", говорится в сообщении предприятия. В связи со сменой наименования акционеры утвердили соответствующие изменения в устав компании, а также иные... читать дальше
.28 июня 2021 года 08:42
В ходе сегодняшних торгов нефть Brent слабо дешевеет, цена WTI стабильна. За минувшую неделю цена Brent поднялась на 3,6%, WTI - на 3,9%, причем оба контракта завершили в плюсе пятую неделю подряд благодаря ожиданиям повышения спроса на фоне восстановления глобального... читать дальше
.28 июня 2021 года 08:35
Россия возобновляет регулярные рейсы в США, Бельгию, Болгарию, Иорданию, Ирландию, Италию, Македонию, на Кипр
Россия с сегодняшнего дня возобновляет регулярное авиасообщение с США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, Северной Македонией. Решение принято оперативным штабом по борьбе с COVID-19 при правительстве РФ. Полеты разрешены пока только по... читать дальше
.28 июня 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 45 выпускам облигаций на общую сумму 8,12 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.28 июня 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 17 выпускам облигаций на общую сумму 83,46 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.28 июня 2021 года 08:27
Американские рынки акций закрылись без единой динамики, индекс S&P обновил рекорд, показал максимальный недельный рост с февраля
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу, при этом индикатор S&P 500 вновь обновил рекордный максимум и продемонстрировал наибольший недельный подъем с начала февраля. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 237,02 пункта (0,69%) и составил... читать дальше
.28 июня 2021 года 08:20
На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 757 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 72,2399... читать дальше
.28 июня 2021 года 08:20
Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в понедельник были незначительными, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов к движению. Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,18-72,28 руб., по итогам первой... читать дальше
.28 июня 2021 года 08:14
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги Qiwi Plc в иностранной и национальной валюте на уровне "ВВ-". Прогноз рейтингов - "негативный", говорится в пресс-релизе агентства. Краткосрочные рейтинги Qiwi в... читать дальше
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