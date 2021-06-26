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ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в мае в России выросло на 11,8%
В мае рост промпроизводства в РФ разогнался до 11,8% после 7,6% в апреле, сообщил Росстат. По отношению к маю "доковидного" 2019 года показатель вырос на 2,9%. В январе-мае промпроизводство увеличилось на 3,2%
 
Инфляционные ожидания населения и предприятий в июне выросли
Инфляционные ожидания населения и бизнеса в июне выросли: ожидания граждан вернулись к апрельским максимумам, предприятий - остаются выше локальных максимумов 2019-2020 годов, говорится в комментарии Банка России. Оценка ожидаемой населением в...
 
В РФ обсуждается введение допкомиссии за переводы за рубеж
Правительство ищет дополнительные источники доходов в бюджет: рассматриваются изменения в сфере обязательных платежей - налогов и пошлин, следует из протокола совещания у первого замглавы аппарата правительства Валерия Сидоренко от 1 июня, пишут...
 
Производители просят изменить субсидирование перевозки на Дальний Восток
Национальный плодоовощной союз предложил заменить субсидирование железнодорожных перевозок овощей в регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО) на автомобильные. Об этом говорится в письме объединения председателю комитета Совета федерации по...
 

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26 июня 2021 года 17:36
Власти Греции до 3 июля продлили разрешение на въезд российских туристов
Власти Греции продлили до 3 июля разрешение на въезд для российских туристов с прививкой, тестом или справкой о наличии антител, сообщает правительственный вестник.

Как отмечается на портале, въезд продлен с 26 июня до 06:00 3 июля. Посетить Грецию могут граждане...    читать дальше
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26 июня 2021 года 16:11
Правительство РФ совершенствует систему проектного управления
Повышение результативности нацпроектов и эффективности госуправления – этим целям подчинена обновленная версия положения о проектной деятельности кабмина, которую утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Подписанным документом внесены изменения в постановление правительства от...    читать дальше
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26 июня 2021 года 14:49
Порядка 50 социальных объектов построят в Северном округе по программе реновации
В ходе программы реновации на севере столицы планируется построить порядка 50 школ, детских садов, поликлиник и физкультурных комплексов, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев. "По уже разработанным проектам планировок на севере города запланировано строительство порядка 50...    читать дальше
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26 июня 2021 года 13:54
Москвичи стали реже снимать наличные в банкоматах
Число и объемы операций по оплате товаров и услуг в Москве при помощи платежных карт стабильно растет, одновременно с этим москвичи все меньше пользуются банкоматами для снятия наличных. Только за прошлый год объем операций по картам увеличился на 11,9%, а количество транзакций...    читать дальше
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26 июня 2021 года 12:57
Минфин Белоруссии заключит соглашения с банками РФ об услугах по эмиссии гособлигаций
Министерство финансов Белоруссии заключит соглашения с рядом российских банков об оказании услуг по эмиссии гособлигаций. Соответствующее постановление Совмина опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В постановлении указаны 10 российских банков:...    читать дальше
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26 июня 2021 года 12:14
В мае запасы драгметаллов ВТБ выросли на 3,8 тонны
ВТБ, лидирующий среди российских банков по объему драгметаллов на балансе, в мае 2021 года увеличил запасы на 3,8 тонны в пересчете на золото - до 40 тонн на начало июня.

Как следует из отчетности кредитных организаций, опубликованной на сайте ЦБ РФ, по 1,3 тонны...    читать дальше
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26 июня 2021 года 11:42
В России за сутки зафиксировано более 21,6 тыс. новых случаев COVID-19
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ впервые с 21 января составил 21 тыс. 665 случаев, умерли 619 человек (это максимальное значение с начала года), следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой...    читать дальше
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26 июня 2021 года 11:23
Белоусов обсудил возможные меры поддержки с потребителями металла
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов обсудил с представителями машиностроительной отрасли вопросы по разработке механизмов субсидирования роста стоимости металлургической продукции для производителей металлоемкой продукции, сообщили журналистам в секретариате первого...    читать дальше
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26 июня 2021 года 10:54
Экономика США находится в начале подъема, но ей необходимо вернуть рабочие места - глава ФРБ Миннеаполиса
Американская экономика находится в начале мощного подъема, однако ей еще предстоит пройти длинный путь, чтобы вернуть рабочие места, потерянные в период пандемии коронавируса, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари.

"Сейчас мы лишь...    читать дальше
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26 июня 2021 года 10:06
Число заражений COVID-19 в мире превысило 180,4 млн
Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 180 млн 410 тыс. 131, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 909 тыс. 437...    читать дальше
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26 июня 2021 года 09:32
Fitch повысило рейтинги "Системы" до "BB"
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) АФК "Система"в иностранной и национальной валюте до "BB" с "BB-". Прогноз рейтинга "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства.

"Повышение рейтингов отражает улучшение...    читать дальше
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26 июня 2021 года 09:05
ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 июня в размере 72,1694 руб., евро - 86,1919 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 июня, составляет 72,1694 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,66 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 июня, составляет 86,1919 руб. По сравнению с...
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25 июня 2021 года 19:50
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 25 июня снизилась на 0,18% и составила 59987,995 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 59987,995 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 109,033 млрд руб., или на...
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25 июня 2021 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 72,158 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1288 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,158 руб.

Минимальный курс доллара США составил 72,0375 руб., максимальный - 72,3575 руб. Было...    читать дальше
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25 июня 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 86,1999 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 981 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,1999 руб.

Минимальный курс евро составил 86,0625 руб., максимальный - 86,4975 руб. Было заключено 4928 сделок....    читать дальше
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25 июня 2021 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,1729 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 19 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1729 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,1616 руб., максимальный - 11,19 руб. Было заключено 299 сделок....    читать дальше
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