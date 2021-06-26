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26 июня 2021 года 17:36
Власти Греции продлили до 3 июля разрешение на въезд для российских туристов с прививкой, тестом или справкой о наличии антител, сообщает правительственный вестник. Как отмечается на портале, въезд продлен с 26 июня до 06:00 3 июля. Посетить Грецию могут граждане... читать дальше
.26 июня 2021 года 16:11
Повышение результативности нацпроектов и эффективности госуправления – этим целям подчинена обновленная версия положения о проектной деятельности кабмина, которую утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Подписанным документом внесены изменения в постановление правительства от... читать дальше
.26 июня 2021 года 14:49
В ходе программы реновации на севере столицы планируется построить порядка 50 школ, детских садов, поликлиник и физкультурных комплексов, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев. "По уже разработанным проектам планировок на севере города запланировано строительство порядка 50... читать дальше
.26 июня 2021 года 13:54
Число и объемы операций по оплате товаров и услуг в Москве при помощи платежных карт стабильно растет, одновременно с этим москвичи все меньше пользуются банкоматами для снятия наличных. Только за прошлый год объем операций по картам увеличился на 11,9%, а количество транзакций... читать дальше
.26 июня 2021 года 12:57
Министерство финансов Белоруссии заключит соглашения с рядом российских банков об оказании услуг по эмиссии гособлигаций. Соответствующее постановление Совмина опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. В постановлении указаны 10 российских банков:... читать дальше
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ВТБ, лидирующий среди российских банков по объему драгметаллов на балансе, в мае 2021 года увеличил запасы на 3,8 тонны в пересчете на золото - до 40 тонн на начало июня. Как следует из отчетности кредитных организаций, опубликованной на сайте ЦБ РФ, по 1,3 тонны... читать дальше
.26 июня 2021 года 11:42
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ впервые с 21 января составил 21 тыс. 665 случаев, умерли 619 человек (это максимальное значение с начала года), следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой... читать дальше
.26 июня 2021 года 11:23
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов обсудил с представителями машиностроительной отрасли вопросы по разработке механизмов субсидирования роста стоимости металлургической продукции для производителей металлоемкой продукции, сообщили журналистам в секретариате первого... читать дальше
.26 июня 2021 года 10:54
Экономика США находится в начале подъема, но ей необходимо вернуть рабочие места - глава ФРБ Миннеаполиса
Американская экономика находится в начале мощного подъема, однако ей еще предстоит пройти длинный путь, чтобы вернуть рабочие места, потерянные в период пандемии коронавируса, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари. "Сейчас мы лишь... читать дальше
.26 июня 2021 года 10:06
Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 180 млн 410 тыс. 131, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 909 тыс. 437... читать дальше
.26 июня 2021 года 09:32
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) АФК "Система"в иностранной и национальной валюте до "BB" с "BB-". Прогноз рейтинга "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. "Повышение рейтингов отражает улучшение... читать дальше
.26 июня 2021 года 09:05
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 июня, составляет 72,1694 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,66 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 июня, составляет 86,1919 руб. По сравнению с...
.25 июня 2021 года 19:50
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 25 июня снизилась на 0,18% и составила 59987,995 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 59987,995 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 109,033 млрд руб., или на...
.25 июня 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1288 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,158 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,0375 руб., максимальный - 72,3575 руб. Было... читать дальше
.25 июня 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 981 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,1999 руб. Минимальный курс евро составил 86,0625 руб., максимальный - 86,4975 руб. Было заключено 4928 сделок.... читать дальше
.25 июня 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 19 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1729 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1616 руб., максимальный - 11,19 руб. Было заключено 299 сделок.... читать дальше
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