Власти Греции продлили до 3 июля разрешение на въезд для российских туристов с прививкой, тестом или справкой о наличии антител, сообщает правительственный вестник. Как отмечается на портале, въезд продлен с 26 июня до 06:00 3 июля. Посетить Грецию могут граждане... Как отмечается на портале, въезд продлен с 26 июня до 06:00 3 июля. Посетить Грецию могут граждане... читать дальше

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Повышение результативности нацпроектов и эффективности госуправления – этим целям подчинена обновленная версия положения о проектной деятельности кабмина, которую утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Подписанным документом внесены изменения в постановление правительства от... читать дальше

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В ходе программы реновации на севере столицы планируется построить порядка 50 школ, детских садов, поликлиник и физкультурных комплексов, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев. "По уже разработанным проектам планировок на севере города запланировано строительство порядка 50... читать дальше

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Число и объемы операций по оплате товаров и услуг в Москве при помощи платежных карт стабильно растет, одновременно с этим москвичи все меньше пользуются банкоматами для снятия наличных. Только за прошлый год объем операций по картам увеличился на 11,9%, а количество транзакций... читать дальше

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Министерство финансов Белоруссии заключит соглашения с рядом российских банков об оказании услуг по эмиссии гособлигаций. Соответствующее постановление Совмина опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. В постановлении указаны 10 российских банков:... В постановлении указаны 10 российских банков:... читать дальше

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ВТБ, лидирующий среди российских банков по объему драгметаллов на балансе, в мае 2021 года увеличил запасы на 3,8 тонны в пересчете на золото - до 40 тонн на начало июня. Как следует из отчетности кредитных организаций, опубликованной на сайте ЦБ РФ, по 1,3 тонны... Как следует из отчетности кредитных организаций, опубликованной на сайте ЦБ РФ, по 1,3 тонны... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ впервые с 21 января составил 21 тыс. 665 случаев, умерли 619 человек (это максимальное значение с начала года), следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой... читать дальше

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Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов обсудил с представителями машиностроительной отрасли вопросы по разработке механизмов субсидирования роста стоимости металлургической продукции для производителей металлоемкой продукции, сообщили журналистам в секретариате первого... читать дальше

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Американская экономика находится в начале мощного подъема, однако ей еще предстоит пройти длинный путь, чтобы вернуть рабочие места, потерянные в период пандемии коронавируса, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари. "Сейчас мы лишь... "Сейчас мы лишь... читать дальше

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Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 180 млн 410 тыс. 131, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 909 тыс. 437... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) АФК "Система"в иностранной и национальной валюте до "BB" с "BB-". Прогноз рейтинга "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. "Повышение рейтингов отражает улучшение... "Повышение рейтингов отражает улучшение... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 июня, составляет 72,1694 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,66 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 июня, составляет 86,1919 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 июня, составляет 86,1919 руб. По сравнению с...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 59987,995 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 109,033 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1288 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,158 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,0375 руб., максимальный - 72,3575 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,0375 руб., максимальный - 72,3575 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 981 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,1999 руб. Минимальный курс евро составил 86,0625 руб., максимальный - 86,4975 руб. Было заключено 4928 сделок.... Минимальный курс евро составил 86,0625 руб., максимальный - 86,4975 руб. Было заключено 4928 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 19 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1729 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1616 руб., максимальный - 11,19 руб. Было заключено 299 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,1616 руб., максимальный - 11,19 руб. Было заключено 299 сделок.... читать дальше

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