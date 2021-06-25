Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

25 июня. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 28.06 по 04.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 59987,995 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 109,033 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1288 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,158 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,0375 руб., максимальный - 72,3575 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,0375 руб., максимальный - 72,3575 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 981 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,1999 руб. Минимальный курс евро составил 86,0625 руб., максимальный - 86,4975 руб. Было заключено 4928 сделок.... Минимальный курс евро составил 86,0625 руб., максимальный - 86,4975 руб. Было заключено 4928 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 19 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1729 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1616 руб., максимальный - 11,19 руб. Было заключено 299 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,1616 руб., максимальный - 11,19 руб. Было заключено 299 сделок.... читать дальше

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Правительство РФ утвердило постановление о введении экспортной пошлины на черные и цветные металлы с 1 августа по 31 декабря, сообщила пресс-служба правительства Пошлины будут состоять из базовой ставки 15% и специфического компонента (в долларах за тонну), величина... Пошлины будут состоять из базовой ставки 15% и специфического компонента (в долларах за тонну), величина... читать дальше

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Предприятия РФ в январе-апреле 2021 года получили сальдированную прибыль в размере 7 трлн 277,4 млрд рублей против прибыли в 2 трлн 230,6 млрд рублей в январе-апреле 2020 года, рост в 3,3 раза, свидетельствуют оперативные данные Федеральной службы госстатистики (Росстата).... читать дальше

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Сбербанк (MOEX: SBER) разместил 24,71% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_SBERIF10-5Y-001Р-446R на 494,157 млн рублей и 24,01% выпуска облигаций серии ИОС_PRT_RBChips-7Y-001Р-447R на 480,185 млн рублей, говорится в сообщениях банка. Номинальный объем каждого... Номинальный объем каждого... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший торги противоречиво, завершил пятницу на позитиве. Европейские фондовые индексы торговались без единой динамики. Европейские фондовые индексы торговались без единой динамики. Фондовые индексы АТР выросли вслед за позитивной динамикой американского рынка акций. Фондовые индексы АТР выросли вслед за позитивной динамикой американского рынка акций. Фьючерсы на индексы... Фьючерсы на индексы... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 21 июня получила ходатайство на дачу предварительного согласия сделки по приобретению ПАО "Московский кредитный банк" (МКБ) 100% акций АО СК "Югория-Жизнь", говорится в сообщении ведомства. В рамках рассмотрения указанного... В рамках рассмотрения указанного... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов и могут продемонстрировать недельный подъем пятую неделю подряд. Инвесторы сохраняют оптимизм в отношении спроса на фоне восстановления мировой экономики, пишет MarketWatch. Инвесторы сохраняют оптимизм в отношении спроса на фоне восстановления мировой экономики, пишет MarketWatch. Стоимость августовских фьючерсов на... Стоимость августовских фьючерсов на... читать дальше

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Введение механизма экспортных пошлин на металлы окажет дезинфляционный эффект на цены, это решение лучше прямого административного регулирования цен, считает Банк России. "Механизм экспортных пошлин на металлы окажет дезинфляционное воздействие на динамику внутренних... "Механизм экспортных пошлин на металлы окажет дезинфляционное воздействие на динамику внутренних... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1726 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,1192 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,005 руб., максимальный - 72,375 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,005 руб., максимальный - 72,375 руб. Было... читать дальше

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Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратились к правительству РФ с призывом принять решение об обязательной вакцинации взрослого населения от коронавируса. "РСПП и ФНПР обращаются к правительству... "РСПП и ФНПР обращаются к правительству... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности ИК "Фридом финанс" до уровня "ruВВВ", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне "ruВВ+" с "позитивным"... Ранее у компании действовал рейтинг на уровне "ruВВ+" с "позитивным"... читать дальше

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Объем средств, выделяемых на развитие инфраструктуры в регионах РФ, будет доведен до 3,5 трлн рублей, говорится в сообщении на сайте правительства. Такое решение озвучил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе обсуждения с главами регионов вопроса финансирования... Такое решение озвучил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе обсуждения с главами регионов вопроса финансирования... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в июне вырос до 85,5 пункта по сравнению с 82,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно индикатор оценивался в 86,4 пункта. Аналитики... Предварительно индикатор оценивался в 86,4 пункта. Аналитики... читать дальше

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