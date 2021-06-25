.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в мае в России выросло на 11,8%
В мае рост промпроизводства в РФ разогнался до 11,8% после 7,6% в апреле, сообщил Росстат. По отношению к маю "доковидного" 2019 года показатель вырос на 2,9%. В январе-мае промпроизводство увеличилось на 3,2%
 
Инфляционные ожидания населения и предприятий в июне выросли
Инфляционные ожидания населения и бизнеса в июне выросли: ожидания граждан вернулись к апрельским максимумам, предприятий - остаются выше локальных максимумов 2019-2020 годов, говорится в комментарии Банка России. Оценка ожидаемой населением в...
 
В РФ обсуждается введение допкомиссии за переводы за рубеж
Правительство ищет дополнительные источники доходов в бюджет: рассматриваются изменения в сфере обязательных платежей - налогов и пошлин, следует из протокола совещания у первого замглавы аппарата правительства Валерия Сидоренко от 1 июня, пишут...
 
Производители просят изменить субсидирование перевозки на Дальний Восток
Национальный плодоовощной союз предложил заменить субсидирование железнодорожных перевозок овощей в регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО) на автомобильные. Об этом говорится в письме объединения председателю комитета Совета федерации по...
 
25 июня 2021 года 17:15

Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

 0  
25 июня. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 28.06 по 04.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата Время Публикация Период
29.06.2021 09:45 Индекс доверия потребителей к экономике Франции Июнь 2021
29.06.2021 11:30 Изменение денежной массы в Великобритании Май 2021
29.06.2021 12:00 Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне Июнь 2021
29.06.2021 15:00 Предварительная оценка потребительских цен в Германии Июнь 2021
29.06.2021 16:00 Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США Апрель 2021
29.06.2021 17:00 Индекс доверия потребителей (Conference Board) Июнь 2021
30.06.2021 09:00 Изменение ВВП Великобритании I квартал 2021
30.06.2021 09:45 Данные о потребительских расходах во Франции Май 2021
30.06.2021 09:45 Предварительная оценка потребительских цен во Франции Июнь 2021
30.06.2021 09:45 Цены производителей во Франции Май 2021
30.06.2021 10:55 Данные о безработице в Германии Июнь 2021
30.06.2021 12:00 Изменение цен производителей в Италии Май 2021
30.06.2021 12:00 Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне Июнь 2021
30.06.2021 12:00 Предварительная оценка потребительских цен в Италии Июнь 2021
30.06.2021 15:15 Занятость в производственном секторе США Июнь 2021
30.06.2021 15:30 Месячное изменение ВВП Канады Апрель 2021
30.06.2021 15:30 Цены производителей в Канаде Май 2021
30.06.2021 16:45 Индекс производственной активности Чикаго Июнь 2021
30.06.2021 17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 19 по 25 июня
01.07.2021 10:00 Данные о безработице в Италии Май 2021
01.07.2021 12:00 Данные по безработице в еврозоне Май 2021
01.07.2021 15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 13 по 19 июня
01.07.2021 15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 06 по 12 июня
01.07.2021 17:00 Индекс деловой активности в производственном секторе США Июнь 2021
01.07.2021 17:00 Объем расходов на строительство в США Май 2021
02.07.2021 09:00 Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide Июнь 2021
02.07.2021 09:00 Объемы розничных продаж в Германии Май 2021
02.07.2021 12:00 Изменение цен производителей в еврозоне Май 2021
02.07.2021 15:30 Внешнеторговый баланс США Май 2021
02.07.2021 15:30 Данные с рынка труда США Июнь 2021
02.07.2021 15:30 Разрешения на строительство в Канаде Май 2021
02.07.2021 17:00 Объем заказов на товары длительного пользования в США Май 2021
02.07.2021 17:00 Объем промышленных заказов в США Май 2021

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
25 июня 2021 года 19:50
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 25 июня снизилась на 0,18% и составила 59987,995 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 59987,995 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 109,033 млрд руб., или на...
.
25 июня 2021 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 72,158 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1288 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,158 руб.

Минимальный курс доллара США составил 72,0375 руб., максимальный - 72,3575 руб. Было...    читать дальше
.
25 июня 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 86,1999 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 981 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,1999 руб.

Минимальный курс евро составил 86,0625 руб., максимальный - 86,4975 руб. Было заключено 4928 сделок....    читать дальше
.
25 июня 2021 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,1729 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 19 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1729 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,1616 руб., максимальный - 11,19 руб. Было заключено 299 сделок....    читать дальше
.
25 июня 2021 года 19:04
Правительство РФ утвердило постановление о введении экспортной пошлины на металлы
Правительство РФ утвердило постановление о введении экспортной пошлины на черные и цветные металлы с 1 августа по 31 декабря, сообщила пресс-служба правительства

Пошлины будут состоять из базовой ставки 15% и специфического компонента (в долларах за тонну), величина...    читать дальше
.
25 июня 2021 года 19:00
В январе-апреле прибыль российских предприятий выросла в 3.3 раза - Росстат
Предприятия РФ в январе-апреле 2021 года получили сальдированную прибыль в размере 7 трлн 277,4 млрд рублей против прибыли в 2 трлн 230,6 млрд рублей в январе-апреле 2020 года, рост в 3,3 раза, свидетельствуют оперативные данные Федеральной службы госстатистики (Росстата)....    читать дальше
.
25 июня 2021 года 18:59
Сбербанк разместил два выпуска инвестоблигаций на 974,3 млн рублей
Сбербанк (MOEX: SBER) разместил 24,71% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_SBERIF10-5Y-001Р-446R на 494,157 млн рублей и 24,01% выпуска облигаций серии ИОС_PRT_RBChips-7Y-001Р-447R на 480,185 млн рублей, говорится в сообщениях банка.

Номинальный объем каждого...    читать дальше
.
25 июня 2021 года 18:57
Индекс МосБиржи повысился на 0,2%, индекс РТС - на 0,4%
Российский рынок акций, начавший торги противоречиво, завершил пятницу на позитиве.

Европейские фондовые индексы торговались без единой динамики.

Фондовые индексы АТР выросли вслед за позитивной динамикой американского рынка акций.

Фьючерсы на индексы...    читать дальше
.
25 июня 2021 года 18:43
МКБ хочет приобрести 100% акций СК "Югория-Жизнь"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 21 июня получила ходатайство на дачу предварительного согласия сделки по приобретению ПАО "Московский кредитный банк" (МКБ) 100% акций АО СК "Югория-Жизнь", говорится в сообщении ведомства.

В рамках рассмотрения указанного...    читать дальше
.
25 июня 2021 года 18:23
Цены на нефть перешли к росту, могут продемонстрировать подъем 5-ю неделю подряд
Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов и могут продемонстрировать недельный подъем пятую неделю подряд.

Инвесторы сохраняют оптимизм в отношении спроса на фоне восстановления мировой экономики, пишет MarketWatch.

Стоимость августовских фьючерсов на...    читать дальше
.
25 июня 2021 года 18:14
Механизм экспортных пошлин на металлы должен быть краткосрочным - ЦБ РФ
Введение механизма экспортных пошлин на металлы окажет дезинфляционный эффект на цены, это решение лучше прямого административного регулирования цен, считает Банк России.

"Механизм экспортных пошлин на металлы окажет дезинфляционное воздействие на динамику внутренних...    читать дальше
.
25 июня 2021 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,1192 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1726 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,1192 руб.

Минимальный курс доллара США составил 72,005 руб., максимальный - 72,375 руб. Было...    читать дальше
.
25 июня 2021 года 17:49
ФНПР и РСПП просят правительство ввести обязательную вакцинацию всего взрослого населения РФ
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратились к правительству РФ с призывом принять решение об обязательной вакцинации взрослого населения от коронавируса.

"РСПП и ФНПР обращаются к правительству...    читать дальше
.
25 июня 2021 года 17:46
"Эксперт РА" повысило рейтинг ИК "Фридом финанс" до уровня "ruВВВ" и изменило прогноз на "стабильный"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности ИК "Фридом финанс" до уровня "ruВВВ", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.

Ранее у компании действовал рейтинг на уровне "ruВВ+" с "позитивным"...    читать дальше
.
25 июня 2021 года 17:39
Правительство РФ до 3,5 трлн руб. увеличит объем средств на развитие инфраструктуры в регионах
Объем средств, выделяемых на развитие инфраструктуры в регионах РФ, будет доведен до 3,5 трлн рублей, говорится в сообщении на сайте правительства.

Такое решение озвучил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе обсуждения с главами регионов вопроса финансирования...    читать дальше
.
25 июня 2021 года 17:23
Рост июньского индекса потребдоверия в США оказался меньше, чем ожидалось
Индекс потребительского доверия в США в июне вырос до 85,5 пункта по сравнению с 82,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Предварительно индикатор оценивался в 86,4 пункта. Аналитики...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.