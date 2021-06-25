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25 июня 2021 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,1781 руб.
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25 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 19 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1781 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1716 руб., максимальный - 11,2259 руб. Было заключено 46 сделок. Объем торгов составил 181,03 млн руб., что на 50% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,1775 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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