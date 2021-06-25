Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3101,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1236,46 млрд руб.

25 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 25 июня составили по Российской Федерации 3101,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2897,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3254,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3074 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 25 июня составили 1236,46 млрд руб. против 1240,81446 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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