Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 86,2556 руб.

Минимальный курс евро составил 86,075 руб., максимальный - 86,62 руб. Было заключено 4797 сделок. Объем торгов составил 40169,68 млн руб., что на 135% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,265 руб. за евро.

24 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4673 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,2556 руб.

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 7 тыс. - до 411 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 418 тыс., а не 412 тыс., как... читать дальше

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ООО "РЕСО-лизинг" установило ориентир доходности 10-летних облигаций с офертой через 3 года серии БО-П-10 объемом 5 млрд рублей в размере премии не выше 210 базисных пунктов (б.п.) к ОФЗ на сроке 3 года, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Как сообщалось,... Как сообщалось,... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 28,12 пункта (0,733%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3809,03 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3839,46 (+0,06%) пункта,... читать дальше

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Международные резервы России на 18 июня составили $595,1 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 11 июня международные резервы равнялись $604,8 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $9,7 млрд, или на 1,6%. По состоянию на 11 июня международные резервы равнялись $604,8 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $9,7 млрд, или на 1,6%. Как говорится в сообщении ЦБ, резервы... Как говорится в сообщении ЦБ, резервы... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,61/72,97 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 5 коп., Cредний курс продажи упал...

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Сбербанка (MOEX: SBER) и его облигаций на уровне "AAA(RU)", субординированных облигаций - на уровне "AA-(RU)", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе... читать дальше

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Большинство промышленных предприятий Москвы уже внедрили в свою работу цифровые решения, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Александр Прохоров. "Около 75% предприятий столицы оценивают свой уровень цифровизации как средний, высокий и... читать дальше

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Банк Англии сообщил, что с учетом дальнейшего усиления глобального ценового давления инфляция в Великобритании может "на некоторое время превысить 3%" ближе к концу года на фоне повышения цен на энергоносители и сырьевые товары. Однако Банк Англии по-прежнему считает,... Однако Банк Англии по-прежнему считает,... читать дальше

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Казахстан установил финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций 5-й серии объемом 10 млрд рублей в размере не выше 7,48% годовых, 7-летних облигаций 8-й серии объемом 10 млрд рублей в размере не выше 7,69% годовых и двух выпусков 10-летних бондов 12-13-й серий общим... читать дальше

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В пятницу, 25 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $15,48 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В пятницу, 25 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 1 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В пятницу, 25 июня, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 74,12 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4673 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,2556 руб. Минимальный курс евро составил 86,075 руб., максимальный - 86,62 руб. Было заключено 4797 сделок.... Минимальный курс евро составил 86,075 руб., максимальный - 86,62 руб. Было заключено 4797 сделок.... читать дальше

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ЦБ РФ с 25 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4139,56 (-25,83) руб./грамм; на серебро - 60,44 (-0,18) руб./грамм; на платину - 2513,69 (-23,53) руб./грамм; на палладий - 6078,42 (+6,38) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Цены на нефть перешли к снижению после роста ранее в ходе торгов, но по-прежнему остаются вблизи максимальных значений примерно за три года. Доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, показал сокращение запасов нефти в стране по итогам пятой недели... Доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, показал сокращение запасов нефти в стране по итогам пятой недели... читать дальше

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Брюссель ввел санкции, которые ограничивают доступ Белоруссии на рынки капитала Евросоюза, а также взаимодействие Минска с Европейским инвестиционным банком. "Ограничен доступ к рынкам капитала ЕС, а также запрещено предоставление страхования и перестрахования... "Ограничен доступ к рынкам капитала ЕС, а также запрещено предоставление страхования и перестрахования... читать дальше

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