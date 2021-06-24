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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 июня в размере 72,326 руб.
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24 июня 2021 года 14:35

ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 июня в размере 72,326 руб.

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24 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 июня, составляет 72,326 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 34,11 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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Как сообщалось,...    читать дальше
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24 июня 2021 года 15:45
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Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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24 июня 2021 года 15:30
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Выпуск

Тип погашения

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24 июня 2021 года 15:15
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Минимальный курс евро составил 86,075 руб., максимальный - 86,62 руб. Было заключено 4797 сделок....    читать дальше
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Учетные цены Банка России на драгметаллы с 25 июня
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24 июня 2021 года 15:04
Нефтяные цены перешли к снижению
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24 июня 2021 года 14:50
ЕС ограничивает доступ Белоруссии на европейские рынки капитала
Брюссель ввел санкции, которые ограничивают доступ Белоруссии на рынки капитала Евросоюза, а также взаимодействие Минска с Европейским инвестиционным банком.

"Ограничен доступ к рынкам капитала ЕС, а также запрещено предоставление страхования и перестрахования...    читать дальше
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