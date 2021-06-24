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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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24 июня 2021 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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24 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
08:05 Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK Июнь 2021
09:00 Процентная ставка Банка Англии Июнь 2021
09:45 Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции Июнь 2021
11:00 Индекс доверия к экономике Германии института Ifo Июнь 2021
15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 13 по 19 июня
15:30 Изменение ВВП США I квартал 2021
15:30 Предварительные данные по запасам на оптовых складах США Май 2021
15:30 Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США Май 2021
15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 06 по 12 июня

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
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24 июня 2021 года 09:12
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В...    читать дальше
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