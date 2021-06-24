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Правительство РФ готовит дополнительные меры по сдерживанию цен на стройматериалы и жилье, губернаторам поручено внести соответствующие предложения, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Сегодня, несмотря на рост цен на материалы, который нас серьезно тревожит, мы готовим... читать дальше

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Агентство по страхованию вкладов (АСВ) скорректировало срок возврата кредита Центробанку, может погасить долг раньше запланированного - в конце 2023 года, рассказал в интервью "Интерфаксу" гендиректор АСВ Юрий Исаев. "В 2019 году у нас было 24 страховых случая,... "В 2019 году у нас было 24 страховых случая,... читать дальше

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ЦБ РФ 22 июня купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 10,5 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем покупки валюты составил 10,7 млрд рублей. В период с 7 июня по 6 июля плановый совокупный объем покупки валюты Минфином - 220,9 млрд... В период с 7 июня по 6 июля плановый совокупный объем покупки валюты Минфином - 220,9 млрд... читать дальше

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В июне 2021 года индекс доверия предпринимателей к экономике Франции остался на уровне 107 пунктов как и в мае, свидетельствуют данные национального статуправления Insee. Аналитики прогнозировали, что индекс вырастет до 108 пунктов. В апреле показатель превысил 100 пунктов... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 2,16 пункта (0,056%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3834,99 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 4,09 пункта (0,245%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 4,09 пункта (0,245%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 24 июня по данным на начало операционного дня выросло до 97,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Казахстан установил ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций 5-й серии объемом 10 млрд рублей на уровне не выше 7,55% годовых, 7-летних облигаций 8-й серии объемом 10 млрд рублей на уровне не выше 7,75% годовых и двух выпусков 10-летних бондов 12-13-й серий общим объемом... читать дальше

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Торги в четверг рынок акций РФ начал снижением индекса Мосбиржи и незначительными изменением индекса РТС на фоне наметившегося ослабления "бычьих" настроений на мировых рынках капитала. Европейские фондовые индексы снизились вчера, несмотря на оптимистичные данные... Европейские фондовые индексы снизились вчера, несмотря на оптимистичные данные... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,39/73,54 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 17 коп., Cредний курс продажи...

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Представители двухпартийной группы американских законодателей, обсуждающие план инфраструктурных расходов объемом $1 трлн, согласовали общие принципы сделки и планируют сегодня встретиться с президентом США Джо Байденом, чтобы попытаться заключить соглашение, пишет The WAlla... читать дальше

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Россия в мае 2021 года нарастила выпуск стального проката на 6,9% по сравнению с апрелем этого года, сообщил Росстат. По сравнению с маем 2020 года производство проката выросло на 18,9%. В январе-мае выпуск проката повысился на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом... В январе-мае выпуск проката повысился на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом... читать дальше

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В ходе сегодняшних торгов доллар США стабилен в паре с евро, дешевеет к иене. Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет в ходе... Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет в ходе... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 24 июня составили по Российской Федерации 3254,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3074 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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По состоянию на сегодняшнее утро число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире составило 179 млн 599 тыс. 617, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3... С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3... читать дальше

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Цены производителей на большинство видов продовольствия, которое находится на мониторинге у Минсельхоза, за неделю к 23 июня были стабильными или снижались, говорится в сообщении министерства. Минсельхоз отслеживает цены по 43 продовольственным категориям. Минсельхоз отслеживает цены по 43 продовольственным категориям. В... В... читать дальше

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Активный выход государства на цифровой рынок как поставщика услуг требует выработки новых правил его взаимодействия с бизнес-структурами, применения корректного обмена государственными и частными базами данных с тем, чтобы исключить "конфликт интересов" между поставщиками таких... читать дальше

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