24 июня 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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24 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Июнь 2021
|09:00
|Процентная ставка Банка Англии
|Июнь 2021
|09:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Июнь 2021
|11:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Июнь 2021
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 13 по 19 июня
|15:30
|Изменение ВВП США
|I квартал 2021
|15:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Май 2021
|15:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Май 2021
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 06 по 12 июня
Это автоматическое сообщение.
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24 июня 2021 года 11:03
Правительство РФ готовит дополнительные меры по сдерживанию цен на стройматериалы и жилье, губернаторам поручено внести соответствующие предложения, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Сегодня, несмотря на рост цен на материалы, который нас серьезно тревожит, мы готовим... читать дальше
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24 июня 2021 года 10:48
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) скорректировало срок возврата кредита Центробанку, может погасить долг раньше запланированного - в конце 2023 года, рассказал в интервью "Интерфаксу" гендиректор АСВ Юрий Исаев.
"В 2019 году у нас было 24 страховых случая,... читать дальше
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24 июня 2021 года 10:36
ЦБ РФ 22 июня купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 10,5 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем покупки валюты составил 10,7 млрд рублей.
В период с 7 июня по 6 июля плановый совокупный объем покупки валюты Минфином - 220,9 млрд... читать дальше
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24 июня 2021 года 10:28
В июне 2021 года индекс доверия предпринимателей к экономике Франции остался на уровне 107 пунктов как и в мае, свидетельствуют данные национального статуправления Insee. Аналитики прогнозировали, что индекс вырастет до 108 пунктов. В апреле показатель превысил 100 пунктов... читать дальше
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24 июня 2021 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 2,16 пункта (0,056%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3834,99 пункта.
По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 4,09 пункта (0,245%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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24 июня 2021 года 10:16
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 24 июня по данным на начало операционного дня выросло до 97,9 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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24 июня 2021 года 10:13
Казахстан установил ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций 5-й серии объемом 10 млрд рублей на уровне не выше 7,55% годовых, 7-летних облигаций 8-й серии объемом 10 млрд рублей на уровне не выше 7,75% годовых и двух выпусков 10-летних бондов 12-13-й серий общим объемом... читать дальше
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24 июня 2021 года 10:06
Торги в четверг рынок акций РФ начал снижением индекса Мосбиржи и незначительными изменением индекса РТС на фоне наметившегося ослабления "бычьих" настроений на мировых рынках капитала.
Европейские фондовые индексы снизились вчера, несмотря на оптимистичные данные... читать дальше
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24 июня 2021 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,39/73,54 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 17 коп., Cредний курс продажи...
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24 июня 2021 года 09:56
Представители двухпартийной группы американских законодателей, обсуждающие план инфраструктурных расходов объемом $1 трлн, согласовали общие принципы сделки и планируют сегодня встретиться с президентом США Джо Байденом, чтобы попытаться заключить соглашение, пишет The WAlla... читать дальше
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24 июня 2021 года 09:48
Россия в мае 2021 года нарастила выпуск стального проката на 6,9% по сравнению с апрелем этого года, сообщил Росстат. По сравнению с маем 2020 года производство проката выросло на 18,9%.
В январе-мае выпуск проката повысился на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом... читать дальше
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24 июня 2021 года 09:40
В ходе сегодняшних торгов доллар США стабилен в паре с евро, дешевеет к иене.
Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет в ходе... читать дальше
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24 июня 2021 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 24 июня составили по Российской Федерации 3254,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3074 млрд руб.
На начало... читать дальше
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24 июня 2021 года 09:19
По состоянию на сегодняшнее утро число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире составило 179 млн 599 тыс. 617, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3... читать дальше
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24 июня 2021 года 09:12
Цены производителей на большинство видов продовольствия, которое находится на мониторинге у Минсельхоза, за неделю к 23 июня были стабильными или снижались, говорится в сообщении министерства.
Минсельхоз отслеживает цены по 43 продовольственным категориям.
В... читать дальше
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24 июня 2021 года 09:04
Активный выход государства на цифровой рынок как поставщика услуг требует выработки новых правил его взаимодействия с бизнес-структурами, применения корректного обмена государственными и частными базами данных с тем, чтобы исключить "конфликт интересов" между поставщиками таких... читать дальше
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