Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 86,7229 руб.

Минимальный курс евро составил 86,5525 руб., максимальный - 87 руб. Было заключено 2696 сделок. Объем торгов составил 12651,75 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,745 руб. за евро.

23 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3073 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,7229 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 5336,483 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 3,201 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 891 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2052 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1773 руб., максимальный - 11,2394 руб. Было заключено 383 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,1773 руб., максимальный - 11,2394 руб. Было заключено 383 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3425 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,7279 руб. Минимальный курс евро составил 86,54 руб., максимальный - 87,2125 руб. Было заключено 5597... Минимальный курс евро составил 86,54 руб., максимальный - 87,2125 руб. Было заключено 5597... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5449 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,6027 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,35 руб., максимальный - 72,9825 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,35 руб., максимальный - 72,9825 руб. Было... читать дальше

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Россия в мае этого года по сравнению с апрелем снизила производство пищевых продуктов на 4,3%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По сравнению с маем прошлого года производство выросло на 4,8%, с маем 2019 года - на 7,3%. Всего за январь-май этого года... Всего за январь-май этого года... читать дальше

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Производство легковых автомобилей в России в мае 2021 года с его длинными праздничными выходными упало к апрелю на 17,7% и было ниже результата за соответствующий месяц "доковидного" 2019 года на 1,8%, следует из данных Росстата и расчётов "Интерфакса" на основании публикаций... читать дальше

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Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленной отрасли США, рассчитываемый IHS Markit, в июне достиг рекордных 62,6 пункта по сравнению с 62,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем... Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за период с 16 по 21 июня 2021 г. выросли на 0,12%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 8 по 15 июня) инфляция также составила 0,12%. С начала июня потребительские цены выросли на 0,4%, с начала года -... С начала июня потребительские цены выросли на 0,4%, с начала года -... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший торги уверенным ростом, и завершил среду на позитиве. Европейские фондовые индексы демонстрировали противоречивый настрой в начале торгов. Позже в основном снижались. Европейские фондовые индексы демонстрировали противоречивый настрой в начале торгов. Позже в основном снижались. Фондовые индексы АТР изменились без единой... Фондовые индексы АТР изменились без единой... читать дальше

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Котировки российских еврооблигаций в среду демонстрируют нейтральную динамику на фоне целого ряда позитивных внешних сигналов, с одной стороны, и отсутствия ярко выраженного ценового движения в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries), с другой стороны. При... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "Бэлти-Гранд" серии БО-П04 и включила их в третий уровень котировального списка и сектор компаний повышенного инвестиционного риска, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер... Выпуску присвоен регистрационный номер... читать дальше

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Россия предлагает создать специальную рабочую группу по реформированию Всемирной торговой организации, говорится в опубликованных на сайте ВТО предложениях российской стороны к министерской конференции организации, которая пройдет в Женеве с 29 ноября по 3 декабря 2021... читать дальше

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Портфель зарубежных заказов на 10-летний период ГК "Росатом" по итогам этого года сохранится в диапазоне $130-140 млрд, сообщил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев в кулуарах форума ЦИПР-2021. "По итогам 2021 года думаю, сохранится позиция, промежуток между... "По итогам 2021 года думаю, сохранится позиция, промежуток между... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5477 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,617 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,3425 руб., максимальный - 72,95 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 72,3425 руб., максимальный - 72,95 руб. Была... читать дальше

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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил на форуме ЦИПР-2021, что власти искусственно "притормозили" выход второго пакета мер поддержки IT-отрасли, пока не определились по вопросу цифрового налога для иностранных компаний. "У нас на выходе сейчас второй пакет мер. Мы... "У нас на выходе сейчас второй пакет мер. Мы... читать дальше

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Спрос на выпуск 5-летних "зеленых" облигаций АО "Атомэнергопром" ("дочка" Росатома) серии 001P-01 объемом 10 млрд рублей превысил предложение более чем в 7 раз и составил более 79 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе Россельхозбанка, выступившего одним из организаторов... читать дальше

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