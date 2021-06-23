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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Росстат улучшил оценку снижения ВВП РФ в 1-м квартале до 0,7%
Росстат уменьшил оценку снижения ВВП РФ в 1-м квартале до 0,7% с объявленного ранее 1%. Улучшение показателя обусловлено уточнением темпов промпроизводства, оптового товарооборота, грузооборота и пассажирооборота
 
Сладкие напитки могут обложить акцизами
Правительство рассматривает идею введения акцизов на сладкие напитки и уже дало поручение проработать эту инициативу заинтересованным ведомствам, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. Информацию подтвердил представитель Минсельхоза: в ведомство...
 
Поддержка электромобилей обойдется в 804 млрд руб. до 2030 года
На экспертном совете в Минэкономразвития 19 июня обсуждался проект концепции развития электротранспорта. Запросы на ее прямое бюджетное финансирование выросли, и теперь объем программы составляет 803,7 млрд руб., в том числе 181,6 млрд руб. из...
 
Карты "Мир" начнут подключать к Google Pay
Платежная система "Мир" расширяет возможности по использованию мобильных платежей: с 26 октября банки, выпускающие нацкарты, смогут начать техническую реализацию сервиса Google Pay. Об этом говорится в технологическом бюллетене платежной системы,...
 
23 июня 2021 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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23 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
15:30 Баланс счета текущих операций США I квартал 2021
15:30 Объемы розничных продаж в Канаде Апрель 2021
17:00 Продажи домов на первичном рынке жилья США Май 2021
17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 12 по 18 июня

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
23 июня 2021 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,2108 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 873 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2108 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,185 руб., максимальный - 11,25 руб. Было заключено 128 сделок....    читать дальше
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23 июня 2021 года 11:57
Последним днем обращения банкнот в 20 и 50 фунтов в Британии станет 30 сентября 2022 года
В Великобритании в среду поступает в обращение полимерная банкнота номиналом 50 фунтов стерлингов с изображением английского математика и криптографа Алана Тьюринга, который родился 23 июня 1912 года. Новую купюру можно будет получить в отделениях банков и в банкоматах в...    читать дальше
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23 июня 2021 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 23 июня составил 72,6671 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 4805 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 72,6671 руб. По...    читать дальше
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23 июня 2021 года 11:45
Доллар подешевел на 50 копеек
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, снизился на 49,90 коп. и составил 72,6671...    читать дальше
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23 июня 2021 года 11:31
В мае средний размер лимитов по кредитным картам составил 72,1 тыс. руб.
В мае 2021 года средний размер лимита по выданным кредитным картам составил 72,1 тыс. руб., сократившись на 0,5% по сравнению с "рекордным" апрелем. Такие данные приводятся в обзоре Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В то же время по сравнению с аналогичным периодом...    читать дальше
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23 июня 2021 года 11:23
ВТБ разместит 23 июня однодневные бонды серии КС-4-35 на 50 млрд руб. по цене 99,9863% от номинала
3 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 23 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-35 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9863% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5% годовых.

Дисконтные...    читать дальше
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23 июня 2021 года 11:23
В России за сутки выявлено более 17,5 тыс. новых случаев COVID-19
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 17 тыс. 549 случая, умерли за сутки 548 пациентов, это максимум с февраля, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 17...    читать дальше
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23 июня 2021 года 11:15
Audi к 2033 году свернет производство традиционных авто
Немецкий автоконцерн Audi объявил о конкретных планах по отказу от производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, передает "Немецкая волна". Начиная с 2026 года все новые модели Audi будут электромобилями, заявил вчера глава концерна Маркус Дюзманн на климатической...    читать дальше
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23 июня 2021 года 11:06
Минсельхоз видит риски для будущего урожая в сдвиге сроков уборочных работ в ряде регионов РФ
Уборочные работы в ряде регионов РФ из-за позднего начала сева могут сдвинуться на две недели. Минсельхоз видит в этом риски для будущего урожая.

"У нас посевная кампания началась на две недели позже, чем в 2020 году, и, естественно, ровно на этот же срок у нас "уходят"...    читать дальше
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23 июня 2021 года 10:53
Российские аграрии планируют увеличить закупки минудобрений, однако их беспокоит рост цен
Аграрии РФ к 2025 году планируют в два раза увеличить закупки минеральных удобрений по сравнению с 2020 годом, но беспокоит рост цен, заявил журналистам директор департамента растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов на площадке агропромышленного...    читать дальше
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23 июня 2021 года 10:43
"Эксперт РА": рейтинг "МСП банка" понижен, прогноз изменен на "развивающийся", установлен статус "под наблюдением"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило рейтинг МСП банка до уровня "ruBBB", изменило прогноз на "развивающийся" и установило статус "под наблюдением", говорится в сообщении агентства.

Ранее у банка действовал рейтинг на уровне "ruA+" с "негативным"...    читать дальше
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23 июня 2021 года 10:35
Прогноз роста прибыли Pernod Ricard в 2021 фингоду улучшен до 16%
Один из крупнейших мировых производителей алкогольной продукции - французская Pernod Ricard SA - улучшил прогноз прибыли на текущий финансовый год благодаря более сильному, чем ожидалось, восстановлению после пандемии COVID-19, говорится в сообщении компании.

Теперь...    читать дальше
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23 июня 2021 года 10:26
Банк России 21 июня купил валюту на 10,7 млрд руб.
ЦБ РФ 21 июня купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 10,7 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем покупки валюты составил 10,5 млрд рублей.

В период с 7 июня по 6 июля плановый совокупный объем покупки валюты Минфином - 220,9 млрд...    читать дальше
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23 июня 2021 года 10:20
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:05 мск 23 июня растет
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 18,68 пункта (0,489%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3840,36 пункта.

По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 18,26 пункта (1,11%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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23 июня 2021 года 10:15
Число заражений коронавирусом в мире превысило 179 млн
Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро среды составило 179 млн 164 тыс. 193, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 882 тыс. 531...    читать дальше
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23 июня 2021 года 10:04
Рынок акций РФ начал торги в мажоре
Сегодняшние торги российский рынок акций начал в хорошем плюсе вслед за растущими мировыми фондовыми площадками и дорожающей нефтью.

Фондовые индексы стран Западной Европы вчера преимущественно выросли, завершив в плюсе вторую сессию подряд.

Американские...    читать дальше
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