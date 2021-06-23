ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,1661 руб., евро - 87,0677 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 23 июня, составляет 87,0677 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,35 коп.

23 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 июня, составляет 73,1661 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,26 коп.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 873 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2108 руб. Минимальный курс юаня составил 11,185 руб., максимальный - 11,25 руб. Было заключено 128 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,185 руб., максимальный - 11,25 руб. Было заключено 128 сделок.... читать дальше

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В Великобритании в среду поступает в обращение полимерная банкнота номиналом 50 фунтов стерлингов с изображением английского математика и криптографа Алана Тьюринга, который родился 23 июня 1912 года. Новую купюру можно будет получить в отделениях банков и в банкоматах в... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 4805 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 72,6671 руб. По... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, снизился на 49,90 коп. и составил 72,6671... читать дальше

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В мае 2021 года средний размер лимита по выданным кредитным картам составил 72,1 тыс. руб., сократившись на 0,5% по сравнению с "рекордным" апрелем. Такие данные приводятся в обзоре Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В то же время по сравнению с аналогичным периодом... читать дальше

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3 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 23 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-35 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9863% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 17 тыс. 549 случая, умерли за сутки 548 пациентов, это максимум с февраля, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 17... читать дальше

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Немецкий автоконцерн Audi объявил о конкретных планах по отказу от производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, передает "Немецкая волна". Начиная с 2026 года все новые модели Audi будут электромобилями, заявил вчера глава концерна Маркус Дюзманн на климатической... читать дальше

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Уборочные работы в ряде регионов РФ из-за позднего начала сева могут сдвинуться на две недели. Минсельхоз видит в этом риски для будущего урожая. "У нас посевная кампания началась на две недели позже, чем в 2020 году, и, естественно, ровно на этот же срок у нас "уходят"... "У нас посевная кампания началась на две недели позже, чем в 2020 году, и, естественно, ровно на этот же срок у нас "уходят"... читать дальше

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Аграрии РФ к 2025 году планируют в два раза увеличить закупки минеральных удобрений по сравнению с 2020 годом, но беспокоит рост цен, заявил журналистам директор департамента растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов на площадке агропромышленного... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило рейтинг МСП банка до уровня "ruBBB", изменило прогноз на "развивающийся" и установило статус "под наблюдением", говорится в сообщении агентства. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне "ruA+" с "негативным"... Ранее у банка действовал рейтинг на уровне "ruA+" с "негативным"... читать дальше

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Один из крупнейших мировых производителей алкогольной продукции - французская Pernod Ricard SA - улучшил прогноз прибыли на текущий финансовый год благодаря более сильному, чем ожидалось, восстановлению после пандемии COVID-19, говорится в сообщении компании. Теперь... Теперь... читать дальше

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ЦБ РФ 21 июня купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 10,7 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем покупки валюты составил 10,5 млрд рублей. В период с 7 июня по 6 июля плановый совокупный объем покупки валюты Минфином - 220,9 млрд... В период с 7 июня по 6 июля плановый совокупный объем покупки валюты Минфином - 220,9 млрд... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 18,68 пункта (0,489%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3840,36 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 18,26 пункта (1,11%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 18,26 пункта (1,11%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро среды составило 179 млн 164 тыс. 193, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 882 тыс. 531... читать дальше

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Сегодняшние торги российский рынок акций начал в хорошем плюсе вслед за растущими мировыми фондовыми площадками и дорожающей нефтью. Фондовые индексы стран Западной Европы вчера преимущественно выросли, завершив в плюсе вторую сессию подряд. Фондовые индексы стран Западной Европы вчера преимущественно выросли, завершив в плюсе вторую сессию подряд. Американские... Американские... читать дальше

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