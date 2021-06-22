Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 87,0683 руб.

Минимальный курс евро составил 86,915 руб., максимальный - 87,3675 руб. Было заключено 4474 сделки. Объем торгов составил 18590,92 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 87,1025 руб. за евро.

22 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 751 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,0683 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 60271,774 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 388,088 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 751 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,0683 руб. Минимальный курс евро составил 86,915 руб., максимальный - 87,3675 руб. Было заключено 4474 сделки.... Минимальный курс евро составил 86,915 руб., максимальный - 87,3675 руб. Было заключено 4474 сделки.... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 261 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,1698 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,03 руб., максимальный - 73,3 руб. Была заключена... Минимальный курс доллара США составил 73,03 руб., максимальный - 73,3 руб. Была заключена... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 52 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2959 руб. Минимальный курс юаня составил 11,273 руб., максимальный - 11,3065 руб. Было заключено 308 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,273 руб., максимальный - 11,3065 руб. Было заключено 308 сделок.... читать дальше

.

Золотодобытчик Nordgold решил отложить размещение на LSE, сообщила компания. IPO ожидалось в конце июня. Также Nordgold планировал вторичный листинг на "Московской бирже" и даже получил допуск к торгам. Новые сроки возможного размещения в сообщении не указаны. В рамках... В рамках... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги в плюсе благодаря высокой нефти и оптимизму на глобальных рынках. Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 3,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, однако гонконгский Hang Seng просел на... Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 3,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, однако гонконгский Hang Seng просел на... читать дальше

.

Объем выработанной в Китае в январе-мае электроэнергии увеличился на 14,9% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 3,177 трлн кВт.ч, свидетельствуют данные Государственного статистического управления страны. В том числе объем генерации на ТЭС... В том числе объем генерации на ТЭС... читать дальше

.

Программу "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ на период до 2024 года" необходимо продлить до 2030 года, увеличив долю атомной энергии в энергобалансе страны до 25%, заявил сегодня глава "Росатома" Алексей Лихачев на... читать дальше

.

Правительство РФ пока не будет предпринимать кардинальных мер на топливном рынке, сообщили "Интерфаксу" два источника, знакомых с итогами совещания топ-менеджеров нефтяных компаний у вице-премьера РФ Александра Новака, состоявшегося во вторник утром. Новак говорил на... Новак говорил на... читать дальше

.

Туроператоры после заявления российского оперштаба о возобновлении с 28 июня авиасообщения с Болгарией ждут информации о том, будут ли разрешены чартеры, так как на регулярных рейсах направление будет слишком дорогим для массового туриста, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм"... читать дальше

.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг финансовой устойчивости СК "Альянс" на уровне "BBB+". Прогноз - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Рейтинг учитывает оценку собственной кредитоспособности компании на уровне "bbb-", а... Рейтинг учитывает оценку собственной кредитоспособности компании на уровне "bbb-", а... читать дальше

.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в мае сократились на 0,9% и составили 5,8 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов. Таким образом, снижение было зафиксировано по итогам четвертого месяца подряд. В результате показатель... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 235 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,1647 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,0275 руб., максимальный - 73,2875 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,0275 руб., максимальный - 73,2875 руб. Было... читать дальше

.

Доллар США укрепляется по отношению к основным валютам на торгах во вторник. Трейдеры оценивают заявления представителей руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США, в том числе главы регулятора Джерома Пауэлла. Темпы роста занятости в США повысятся в ближайшие... Темпы роста занятости в США повысятся в ближайшие... читать дальше

.

Американский инвестиционный фонд Blackstone Group Inc. покупает за $6 млрд Home Partners of America, которая специализируется на предоставлении домов на одну семью в аренду, сообщается в пресс-релизе. Эта сделка говорит о том, что ситуация на американском рынке... Эта сделка говорит о том, что ситуация на американском рынке... читать дальше

.

Американские фондовые индексы меняются слабо и разнонаправленно в начале торгов во вторник, на следующий день после того, как индикатор Dow Jones Industrial Average продемонстрировал максимальный подъем в процентном выражении с начала марта. Инвесторы оценивают... Инвесторы оценивают... читать дальше

.