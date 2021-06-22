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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 87,0302 руб.
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22 июня 2021 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 87,0302 руб.

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22 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1144 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,0302 руб.

Минимальный курс евро составил 86,925 руб., максимальный - 87,1475 руб. Было заключено 2522 сделки. Объем торгов составил 13114,06 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 87,0575 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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