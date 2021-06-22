Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 83,2 млрд руб.

22 июня. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 22 июня по данным на начало операционного дня снизилось до 83,2 млрд руб.

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 224 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,1661 руб. По... читать дальше

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Создание госкомпании по экспорту круглого леса в преддверии заявленных с 1 января 2022 года ограничений на вывоз из РФ необработанной древесины необходимо для сдерживания роста безработицы в этом секторе и будет носить краткосрочный характер, заявил сегодня вице-премьер -... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 16 тыс. 715 случаев, умерли за сутки 546 пациентов, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 16 тыс. 715 в 85... читать дальше

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2 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 22 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-34 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9863% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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АО "Атомэнергопром" ("дочка" "Росатома") установило ориентир ставки 1-го купона 5-летних "зеленых" облигаций серии 001P-01 объемом 10 млрд рублей в размере 7,70-7,80% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к... Ориентиру соответствует доходность к... читать дальше

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Экономика Азербайджана достигнет доковидного уровня во втором полугодии 2022 года, считает глава представительства Всемирного банка (ВБ) в Азербайджане Сара Майкл. "Экономисты ВБ отмечают постепенное восстановление экономики Азербайджана. Согласно нашим прогнозам, рост ВВП в... читать дальше

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В мае 2021 года средний размер выданных потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров) составил 294,5 тыс. руб., сократившись на 2,4% по сравнению с "рекордным" апрелем, когда показатель составлял 301,7 тыс. руб. В то же время по сравнению с аналогичным... читать дальше

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ПАО "Полюс" приняло решение 8 июля досрочно погасить облигации серий БО-01, БО-02 и БО-03 общим объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Погашение состоится в дату окончания 12-го купонного периода. Погашение состоится в дату окончания 12-го купонного периода. Компания разместила все три выпуска объемом по 5... Компания разместила все три выпуска объемом по 5... читать дальше

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Около 200 объектов социальной инфраструктуры возведут в столице до конца 2022 года за счет бюджета и внебюджетных средств, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. "Строительство социальных объектов остается... "Строительство социальных объектов остается... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 12,67 пункта (0,332%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3826,12 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 6,01 пункта (0,366%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 6,01 пункта (0,366%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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ЦБ РФ 18 июня купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 10,5 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем покупки валюты составил 10,6 млрд рублей. В период с 7 июня по 6 июля плановый совокупный объем покупки валюты Минфином - 220,9 млрд... В период с 7 июня по 6 июля плановый совокупный объем покупки валюты Минфином - 220,9 млрд... читать дальше

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Торги во вторник рынок акций РФ начал ростом на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и дорожающей нефти. Европейские рынки акций завершили торги в понедельник на подъеме. Европейские рынки акций завершили торги в понедельник на подъеме. Американские фондовые индексы выросли вчера, при этом Dow Jones продемонстрировал... Американские фондовые индексы выросли вчера, при этом Dow Jones продемонстрировал... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,98/74,12 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 6 коп., Cредний курс продажи...

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 22 июня по данным на начало операционного дня снизилось до 83,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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В ходе сегодняшних торгов курс доллара США растет по отношению к основным валютам. По состоянию на 9:33 мск курс евро к доллару США составлял $1,1899 по сравнению с $1,1919 на закрытие предыдущей сессии. По состоянию на 9:33 мск курс евро к доллару США составлял $1,1899 по сравнению с $1,1919 на закрытие предыдущей сессии. В паре с японской нацвалютой за доллар на то же время... В паре с японской нацвалютой за доллар на то же время... читать дальше

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Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл считает что темпы роста занятости в США повысятся в ближайшие месяцы, а инфляционное давление ослабнет на фоне продолжающегося восстановления американской экономики от последствий пандемии... читать дальше

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