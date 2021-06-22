22 июня 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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22 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Апрель 2021
|17:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Июнь 2021
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Май 2021
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22 июня 2021 года 11:45
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 224 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,1661 руб. По... читать дальше
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22 июня 2021 года 11:35
Создание госкомпании по экспорту круглого леса в преддверии заявленных с 1 января 2022 года ограничений на вывоз из РФ необработанной древесины необходимо для сдерживания роста безработицы в этом секторе и будет носить краткосрочный характер, заявил сегодня вице-премьер -... читать дальше
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22 июня 2021 года 11:26
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 16 тыс. 715 случаев, умерли за сутки 546 пациентов, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 16 тыс. 715 в 85... читать дальше
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22 июня 2021 года 11:21
2 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 22 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-34 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9863% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5% годовых.
Дисконтные... читать дальше
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22 июня 2021 года 11:18
АО "Атомэнергопром" ("дочка" "Росатома") установило ориентир ставки 1-го купона 5-летних "зеленых" облигаций серии 001P-01 объемом 10 млрд рублей в размере 7,70-7,80% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к... читать дальше
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22 июня 2021 года 11:17
Экономика Азербайджана достигнет доковидного уровня во втором полугодии 2022 года, считает глава представительства Всемирного банка (ВБ) в Азербайджане Сара Майкл. "Экономисты ВБ отмечают постепенное восстановление экономики Азербайджана. Согласно нашим прогнозам, рост ВВП в... читать дальше
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22 июня 2021 года 11:04
В мае 2021 года средний размер выданных потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров) составил 294,5 тыс. руб., сократившись на 2,4% по сравнению с "рекордным" апрелем, когда показатель составлял 301,7 тыс. руб. В то же время по сравнению с аналогичным... читать дальше
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22 июня 2021 года 11:01
ПАО "Полюс" приняло решение 8 июля досрочно погасить облигации серий БО-01, БО-02 и БО-03 общим объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Погашение состоится в дату окончания 12-го купонного периода.
Компания разместила все три выпуска объемом по 5... читать дальше
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22 июня 2021 года 10:35
Около 200 объектов социальной инфраструктуры возведут в столице до конца 2022 года за счет бюджета и внебюджетных средств, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
"Строительство социальных объектов остается... читать дальше
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22 июня 2021 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 12,67 пункта (0,332%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3826,12 пункта.
По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 6,01 пункта (0,366%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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22 июня 2021 года 10:12
ЦБ РФ 18 июня купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 10,5 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем покупки валюты составил 10,6 млрд рублей.
В период с 7 июня по 6 июля плановый совокупный объем покупки валюты Минфином - 220,9 млрд... читать дальше
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22 июня 2021 года 10:03
Торги во вторник рынок акций РФ начал ростом на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и дорожающей нефти.
Европейские рынки акций завершили торги в понедельник на подъеме.
Американские фондовые индексы выросли вчера, при этом Dow Jones продемонстрировал... читать дальше
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22 июня 2021 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,98/74,12 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 6 коп., Cредний курс продажи...
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22 июня 2021 года 09:55
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 22 июня по данным на начало операционного дня снизилось до 83,2 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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22 июня 2021 года 09:40
В ходе сегодняшних торгов курс доллара США растет по отношению к основным валютам.
По состоянию на 9:33 мск курс евро к доллару США составлял $1,1899 по сравнению с $1,1919 на закрытие предыдущей сессии.
В паре с японской нацвалютой за доллар на то же время... читать дальше
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22 июня 2021 года 09:34
Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл считает что темпы роста занятости в США повысятся в ближайшие месяцы, а инфляционное давление ослабнет на фоне продолжающегося восстановления американской экономики от последствий пандемии... читать дальше
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