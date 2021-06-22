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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 июня в размере 73,1987 руб., евро - 86,8942 руб.
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ГЛАВНОЕ
Росстат улучшил оценку снижения ВВП РФ в 1-м квартале до 0,7%
Росстат уменьшил оценку снижения ВВП РФ в 1-м квартале до 0,7% с объявленного ранее 1%. Улучшение показателя обусловлено уточнением темпов промпроизводства, оптового товарооборота, грузооборота и пассажирооборота
 
Количество пенсионеров, не получивших накопительную часть пенсии, приближается к 2 млн
По данным актуарных заключений за 2020 год по 15 крупнейшим НПФ, почти 2,1 млн лиц пенсионного возраста в прошлом году не обратились за выплатой накопительной пенсии или она им не была назначена. Годом ранее таких граждан было около 1,6 млн, пишет...
 
В РФ число квартир с обременением в продаже выросло на 20%
В июне 2021 т.г. количество квартир с обременением, выставленных на продажу, выросло в России на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал "Известиям" руководитель направления срочного выкупа недвижимости федеральной компании...
 
ПФР в 2022-2023 гг. получит из бюджета на полтриллиона меньше
В 2022-2023 годах Пенсионный фонд РФ получит на 500 млрд руб. меньше поддержки из бюджета, чем планировалось изначально. Об этом говорится в материалах Минфина к будущему проекту федерального бюджета на следующие 3 года, пишут "Ведомости". Бюджет...
 
22 июня 2021 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 июня в размере 73,1987 руб., евро - 86,8942 руб.

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22 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 июня, составляет 73,1987 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 97,71 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 июня, составляет 86,8942 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 89,99 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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НОВОСТИ
22 июня 2021 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 22 июня составил 73,1661 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 224 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,1661 руб. По...    читать дальше
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22 июня 2021 года 11:35
Трутнев назвал создание госкомпании по экспорту леса временной мерой для недопущения массовой безработицы
Создание госкомпании по экспорту круглого леса в преддверии заявленных с 1 января 2022 года ограничений на вывоз из РФ необработанной древесины необходимо для сдерживания роста безработицы в этом секторе и будет носить краткосрочный характер, заявил сегодня вице-премьер -...    читать дальше
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22 июня 2021 года 11:26
В России за сутки выявлено более 16,7 тыс. новых случаев коронавируса
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 16 тыс. 715 случаев, умерли за сутки 546 пациентов, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 16 тыс. 715 в 85...    читать дальше
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22 июня 2021 года 11:21
ВТБ разместит 22 июня однодневные бонды серии КС-4-34 на 50 млрд руб. по цене 99,9863% от номинала
2 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 22 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-34 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9863% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5% годовых.

Дисконтные...    читать дальше
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22 июня 2021 года 11:18
"Атомэнергопром" установил ориентир ставки 1-го купона "зеленых" бондов на 10 млрд руб. на уровне 7,7-7,8%
АО "Атомэнергопром" ("дочка" "Росатома") установило ориентир ставки 1-го купона 5-летних "зеленых" облигаций серии 001P-01 объемом 10 млрд рублей в размере 7,70-7,80% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к...    читать дальше
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22 июня 2021 года 11:17
ВБ прогнозирует рост ВВП Азербайджана в этом году на 3%, в 2022 году - на 4%
Экономика Азербайджана достигнет доковидного уровня во втором полугодии 2022 года, считает глава представительства Всемирного банка (ВБ) в Азербайджане Сара Майкл. "Экономисты ВБ отмечают постепенное восстановление экономики Азербайджана. Согласно нашим прогнозам, рост ВВП в...    читать дальше
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22 июня 2021 года 11:04
В мае средний чек по потребкредитам снизился на 2,4% по сравнению с "рекордным" апрелем - НБКИ
В мае 2021 года средний размер выданных потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров) составил 294,5 тыс. руб., сократившись на 2,4% по сравнению с "рекордным" апрелем, когда показатель составлял 301,7 тыс. руб. В то же время по сравнению с аналогичным...    читать дальше
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22 июня 2021 года 11:01
"Полюс" 8 июля досрочно погасит три выпуска бондов на 15 млрд рублей
ПАО "Полюс" приняло решение 8 июля досрочно погасить облигации серий БО-01, БО-02 и БО-03 общим объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Погашение состоится в дату окончания 12-го купонного периода.

Компания разместила все три выпуска объемом по 5...    читать дальше
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22 июня 2021 года 10:35
До конца 2022 года в Москве возведут около 200 социальных объектов
Около 200 объектов социальной инфраструктуры возведут в столице до конца 2022 года за счет бюджета и внебюджетных средств, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

"Строительство социальных объектов остается...    читать дальше
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22 июня 2021 года 10:20
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:05 мск 22 июня растет
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 12,67 пункта (0,332%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3826,12 пункта.

По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 6,01 пункта (0,366%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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22 июня 2021 года 10:12
Банк России 18 июня купил валюту на 10,5 млрд руб.
ЦБ РФ 18 июня купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 10,5 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем покупки валюты составил 10,6 млрд рублей.

В период с 7 июня по 6 июля плановый совокупный объем покупки валюты Минфином - 220,9 млрд...    читать дальше
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22 июня 2021 года 10:03
Российский рынок акций открылся ростом
Торги во вторник рынок акций РФ начал ростом на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и дорожающей нефти.

Европейские рынки акций завершили торги в понедельник на подъеме.

Американские фондовые индексы выросли вчера, при этом Dow Jones продемонстрировал...    читать дальше
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22 июня 2021 года 10:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 71,98/74,12 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,98/74,12 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 6 коп., Cредний курс продажи...
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22 июня 2021 года 09:55
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 83,2 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 22 июня по данным на начало операционного дня снизилось до 83,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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22 июня 2021 года 09:40
Доллар США дорожает к основным валютам
В ходе сегодняшних торгов курс доллара США растет по отношению к основным валютам.

По состоянию на 9:33 мск курс евро к доллару США составлял $1,1899 по сравнению с $1,1919 на закрытие предыдущей сессии.

В паре с японской нацвалютой за доллар на то же время...    читать дальше
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22 июня 2021 года 09:34
Глава ФРС: в ближайшие месяцы рост занятости в США ускорится, инфляция ослабнет
Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл считает что темпы роста занятости в США повысятся в ближайшие месяцы, а инфляционное давление ослабнет на фоне продолжающегося восстановления американской экономики от последствий пандемии...    читать дальше
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