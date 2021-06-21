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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 73,1471 руб.
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21 июня 2021 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 73,1471 руб.

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21 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7386 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,1471 руб.

Минимальный курс доллара США составил 72,735 руб., максимальный - 73,345 руб. Было заключено 50549 сделок. Объем торгов составил 227673,93 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,18 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
21 июня 2021 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 73,1471 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7386 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,1471 руб.

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21 июня 2021 года 19:15
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21 июня 2021 года 19:00
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Из общей суммы невыплаченной...    читать дальше
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21 июня 2021 года 18:58
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Фондовые индексы АТР снизились, за исключением континентального...    читать дальше
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21 июня 2021 года 18:53
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21 июня 2021 года 18:48
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21 июня 2021 года 18:39
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В рамках подготовки к климатической конференции Cop26, которая должна пройти в Глазго в ноябре текущего года, 168 управляющих...    читать дальше
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21 июня 2021 года 18:22
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Так, средние цены (EXW, Европейская часть РФ, без НДС) на пшеницу 3-го класса за неделю опустились на 250 рублей, до 13 775 рублей за тонну, на пшеницу...    читать дальше
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Как сообщается в пресс-релизе HSBC, банк договорился о продаже неприбыльного бизнеса во Франции нью-йоркской частной...    читать дальше
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Минимальный курс доллара США составил 72,6825 руб., максимальный - 73,3325 руб. Было...    читать дальше
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21 июня 2021 года 17:48
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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Банк "Санкт-Петербург" на уровне А(RU), изменив прогноз на "позитивный" со "стабильного".

Как говорится в сообщении агентства, подтверждение кредитного рейтинга банка...    читать дальше
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21 июня 2021 года 17:23
На 3-й квартал график экспорта нефти РФ предусматривает поставку 51,9 млн тонн
График экспорта на 3-й квартал 2021 года предусматривает поставку 51,86 млн т российской нефти (план на 2-й квартал - 55,3 млн тонн), свидетельствует документ, с которым ознакомился "Интерфакс".

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21 июня 2021 года 17:13
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В ходе торгов в понедельник американские фондовые индексы повышаются.

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