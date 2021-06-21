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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 95,2 млрд руб.
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21 июня 2021 года 10:01
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 95,2 млрд руб.
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21 июня. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 21 июня по данным на начало операционного дня выросло до 95,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 93,7 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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.21 июня 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 990 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,301 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2151 руб., максимальный - 11,3219 руб. Была заключена 291 сделка.... читать дальше
.21 июня 2021 года 19:15
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В мае банки РФ продолжили наращивать необеспеченное розничное кредитование - до 2,2% с 1,6% в апреле. При этом ипотека замедлилась до приблизительно 2% с 2,8%, что может быть связано с праздниками и нерабочими днями, говорится в обзоре ЦБ РФ. В мае корпоративный... читать дальше
.21 июня 2021 года 19:03
Российские банки в мае т.г. получили 216 млрд рублей чистой прибыли, что на 7% выше результата апреля (202 млрд рублей), говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора. По итогам пяти месяцев чистая прибыль практически достигла 1 трлн рублей. На этом... читать дальше
.21 июня 2021 года 19:00
На 1 июня 2021 г. суммарная задолженность по заработной плате составила 1 млрд 585,5 млн рублей и по сравнению с 1 мая 2021 г. выросла на 33,4 млн рублей, или на 2,2%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). Из общей суммы невыплаченной... читать дальше
.21 июня 2021 года 18:58
Российский рынок акций, начавший торги в красной зоне, завершил понедельник без единой динамики. Европейские фондовые индексы, снижавшиеся в начале торгов, днем демонстрировали повышательный тренд. Фондовые индексы АТР снизились, за исключением континентального... читать дальше
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В течение 2022 года инфляция в США может удерживаться выше целевых 2%, полагают два представителя руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США, отмечая, что показатель может быть выше, чем прогнозируют многие из их коллег. Инфляция в Штатах в текущем году уже... читать дальше
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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Кредит Европа банка на уровне "BB-". Прогноз рейтинга изменен на "стабильный" с "негативного", говорится в сообщении агентства. Краткосрочный РДЭ банка подтвержден... читать дальше
.21 июня 2021 года 18:39
Компании должны активнее раскрывать информацию о климатических факторах - требования крупных инвесторов
Крупные инвесторы требуют от компаний более внимательного отношения к раскрытию информации о климатических рисках, пишет Financial Times. В рамках подготовки к климатической конференции Cop26, которая должна пройти в Глазго в ноябре текущего года, 168 управляющих... читать дальше
.21 июня 2021 года 18:22
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.21 июня 2021 года 18:10
Британский банк HSBC Holdings Plc может понести убытки в размере около $3 млрд от продажи французского подразделения в сфере розничных банковских услуг. Как сообщается в пресс-релизе HSBC, банк договорился о продаже неприбыльного бизнеса во Франции нью-йоркской частной... читать дальше
.21 июня 2021 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9112 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,1412 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,6825 руб., максимальный - 73,3325 руб. Было... читать дальше
.21 июня 2021 года 17:48
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Банк "Санкт-Петербург" на уровне А(RU), изменив прогноз на "позитивный" со "стабильного". Как говорится в сообщении агентства, подтверждение кредитного рейтинга банка... читать дальше
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