ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 72,2216 руб., евро - 85,9943 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 19 июня, составляет 85,9943 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 70,69 коп.

21 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 июня, составляет 72,2216 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 28,32 коп.

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7386 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,1471 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,735 руб., максимальный - 73,345 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,735 руб., максимальный - 73,345 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 990 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,301 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2151 руб., максимальный - 11,3219 руб. Была заключена 291 сделка.... Минимальный курс юаня составил 11,2151 руб., максимальный - 11,3219 руб. Была заключена 291 сделка.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9230 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,9874 руб. Минимальный курс евро составил 86,3325 руб., максимальный - 87,28 руб. Было заключено 7590... Минимальный курс евро составил 86,3325 руб., максимальный - 87,28 руб. Было заключено 7590... читать дальше

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В мае банки РФ продолжили наращивать необеспеченное розничное кредитование - до 2,2% с 1,6% в апреле. При этом ипотека замедлилась до приблизительно 2% с 2,8%, что может быть связано с праздниками и нерабочими днями, говорится в обзоре ЦБ РФ. В мае корпоративный... В мае корпоративный... читать дальше

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Российские банки в мае т.г. получили 216 млрд рублей чистой прибыли, что на 7% выше результата апреля (202 млрд рублей), говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора. По итогам пяти месяцев чистая прибыль практически достигла 1 трлн рублей. По итогам пяти месяцев чистая прибыль практически достигла 1 трлн рублей. На этом... На этом... читать дальше

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На 1 июня 2021 г. суммарная задолженность по заработной плате составила 1 млрд 585,5 млн рублей и по сравнению с 1 мая 2021 г. выросла на 33,4 млн рублей, или на 2,2%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). Из общей суммы невыплаченной... Из общей суммы невыплаченной... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший торги в красной зоне, завершил понедельник без единой динамики. Европейские фондовые индексы, снижавшиеся в начале торгов, днем демонстрировали повышательный тренд. Европейские фондовые индексы, снижавшиеся в начале торгов, днем демонстрировали повышательный тренд. Фондовые индексы АТР снизились, за исключением континентального... Фондовые индексы АТР снизились, за исключением континентального... читать дальше

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В течение 2022 года инфляция в США может удерживаться выше целевых 2%, полагают два представителя руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США, отмечая, что показатель может быть выше, чем прогнозируют многие из их коллег. Инфляция в Штатах в текущем году уже... Инфляция в Штатах в текущем году уже... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Кредит Европа банка на уровне "BB-". Прогноз рейтинга изменен на "стабильный" с "негативного", говорится в сообщении агентства. Прогноз рейтинга изменен на "стабильный" с "негативного", говорится в сообщении агентства. Краткосрочный РДЭ банка подтвержден... Краткосрочный РДЭ банка подтвержден... читать дальше

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Крупные инвесторы требуют от компаний более внимательного отношения к раскрытию информации о климатических рисках, пишет Financial Times. В рамках подготовки к климатической конференции Cop26, которая должна пройти в Глазго в ноябре текущего года, 168 управляющих... В рамках подготовки к климатической конференции Cop26, которая должна пройти в Глазго в ноябре текущего года, 168 управляющих... читать дальше

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Цены на российскую пшеницу продолжают снижаться на фоне высоких запасов, следует из мониторинга компании "СовЭкон". Так, средние цены (EXW, Европейская часть РФ, без НДС) на пшеницу 3-го класса за неделю опустились на 250 рублей, до 13 775 рублей за тонну, на пшеницу... Так, средние цены (EXW, Европейская часть РФ, без НДС) на пшеницу 3-го класса за неделю опустились на 250 рублей, до 13 775 рублей за тонну, на пшеницу... читать дальше

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Британский банк HSBC Holdings Plc может понести убытки в размере около $3 млрд от продажи французского подразделения в сфере розничных банковских услуг. Как сообщается в пресс-релизе HSBC, банк договорился о продаже неприбыльного бизнеса во Франции нью-йоркской частной... Как сообщается в пресс-релизе HSBC, банк договорился о продаже неприбыльного бизнеса во Франции нью-йоркской частной... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9112 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,1412 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,6825 руб., максимальный - 73,3325 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,6825 руб., максимальный - 73,3325 руб. Было... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Банк "Санкт-Петербург" на уровне А(RU), изменив прогноз на "позитивный" со "стабильного". Как говорится в сообщении агентства, подтверждение кредитного рейтинга банка... Как говорится в сообщении агентства, подтверждение кредитного рейтинга банка... читать дальше

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График экспорта на 3-й квартал 2021 года предусматривает поставку 51,86 млн т российской нефти (план на 2-й квартал - 55,3 млн тонн), свидетельствует документ, с которым ознакомился "Интерфакс". На Новороссийск заявлено 3,5 млн т (во 2-м квартале - 4,9 млн тонн), на... На Новороссийск заявлено 3,5 млн т (во 2-м квартале - 4,9 млн тонн), на... читать дальше

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В ходе торгов в понедельник американские фондовые индексы повышаются. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:08 мск поднялся на 407,69 пункта (1,22%) и составил 33697,77 пункта. Nasdaq Composite на то же время прибавил 33,07 пункта (0,24%) и составил 14063,45 пункта.... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:08 мск поднялся на 407,69 пункта (1,22%) и составил 33697,77 пункта. Nasdaq Composite на то же время прибавил 33,07 пункта (0,24%) и составил 14063,45 пункта.... читать дальше

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