Президент России Владимир Путин заявил о необходимости выделения дополнительно более 30 млрд рублей до 2024 года на развитие среднего профессионального образования в России. "Необходимо предусмотреть дополнительные ресурсы - не менее 30 млрд рублей на период до 2024... "Необходимо предусмотреть дополнительные ресурсы - не менее 30 млрд рублей на период до 2024... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин предложил освободить от уплаты подоходного налога при продаже квартиры, находившейся в собственности менее пяти лет, семьи с двумя и более детьми при условии последующего приобретения нового жилья. "Предлагаю освободить от уплаты налога на... "Предлагаю освободить от уплаты налога на... читать дальше

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Президент России Владимир Путин заявил о запуске в России специальной программы медицинской реабилитации после коронавируса сроком до 2026 года, на нее планируется выделить свыше 100 млрд рублей. "Прошу вас вместе с правительством запустить уже с этого года специальную... "Прошу вас вместе с правительством запустить уже с этого года специальную... читать дальше

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Сумма инфраструктурных бюджетных кредитов будет увеличена с 500 млрд рублей, также регионы получат дополнительно 50 млрд на проекты развития модернизации общественного транспорта, заявил президент РФ Владимир Путин. "Предлагаю продлить программу инфраструктурных кредитов до 2026... читать дальше

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Представители малого и среднего бизнеса по заготовке древесины подали 20 заявок на общую сумму более 1 млрд рублей в рамках программы модернизации и создания мощностей по глубокой переработке древесины, подготовленной Минпромторгом, сообщила вице-премьер Виктория Абраменко на... читать дальше

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"Аэрофлот" после возобновления авиасообщения с Турцией откроет с 25 июня дополнительные рейсы в эту страну, сообщил журналистам официальный представитель компании Михаил Демин. Из Москвы в Стамбул запланировано увеличение рейсов до двух в день, в Анталию, Бодрум и Даламан будут... читать дальше

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Доля обновления подвижного состава столичного метрополитена достигла двух третей, работу в этом направлении планируют продолжить, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "Сейчас уже две трети подвижного состава метро относятся к поездам новых поколений, а... читать дальше

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Экспортёры получат доступ к господдержке на проведение научно-исследовательских работ для создания новой конкурентоспособной продукции, сообщила пресс-служба правительства. Соответствующие правила предоставления таких субсидий утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. В... В... читать дальше

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Покупателем пакета "ВСМПО-Ависма" в "РусГидро" оказался партнер госкомпании по проекту БЭМО - "Русал". "ВСМПО-Ависма" сообщила на ленте раскрытия в пятницу, что 22 апреля ее "дочка" "Авитранс" подписала соглашение с "Русалом" о продаже 19 млрд 124 млн 635 тыс. 466 акций... "ВСМПО-Ависма" сообщила на ленте раскрытия в пятницу, что 22 апреля ее "дочка" "Авитранс" подписала соглашение с "Русалом" о продаже 19 млрд 124 млн 635 тыс. 466 акций... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 17 тыс. 906 случаев, это максимум заболевших с начала февраля, умерли за сутки 466 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных... читать дальше

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Россия в июне поставит в Алжир около 28 тыс. тонн пшеницы, следует из информации аналитического центра АО "Русагротранс" по подходам судов. Зерно будет отправлено через порт Черного моря. Как сообщил "Интерфаксу" руководитель центра Игорь Павенский, это будет первая... Как сообщил "Интерфаксу" руководитель центра Игорь Павенский, это будет первая... читать дальше

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Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 177 млн 827 тыс. 498, свидетельствую данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 851 тыс.... читать дальше

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"ЛУКОЙЛ" планирует инвестировать в нефтехимические проекты в ближайшие 6 лет около $3 млрд, сообщил журналистам глава компании Вагит Алекперов. По его словам, компания не планирует принимать отдельную нефтехимическую стратегию. "Нет, мы делаем стратегию нефтехимии на... "Нет, мы делаем стратегию нефтехимии на... читать дальше

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Посевы яровой пшеницы в РФ, по данным на 18 июня, составили на 13,1 млн га, что на 3,2% больше, чем планировалось, и на 0,7 млн га превышает показатель прошлого года, сообщает Центр агроаналитики при Минсельхозе. Всего яровые зерновые культуры посеяны на 29,6 млн га (на... Всего яровые зерновые культуры посеяны на 29,6 млн га (на... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги эмитента по обязательствам в иностранной и национальной валютах "Белуга групп" до "ВВ-" с "В+". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "позитивный". "Повышение рейтингов... "Повышение рейтингов... читать дальше

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Прирост заболеваемости в России на этой неделе составил более 34%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Как вы знаете, в последние дни мы наблюдаем серьезный рост заболевания новой коронавирусной инфекцией в РФ, абсолютными лидерами являются Москва, Московская... "Как вы знаете, в последние дни мы наблюдаем серьезный рост заболевания новой коронавирусной инфекцией в РФ, абсолютными лидерами являются Москва, Московская... читать дальше

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