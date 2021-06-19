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ГЛАВНОЕ
Росстат улучшил оценку снижения ВВП РФ в 1-м квартале до 0,7%
Росстат уменьшил оценку снижения ВВП РФ в 1-м квартале до 0,7% с объявленного ранее 1%. Улучшение показателя обусловлено уточнением темпов промпроизводства, оптового товарооборота, грузооборота и пассажирооборота
 
Экономика РФ восстанавливается, но об устойчивом росте говорить рано - глава Минэкономразвития
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников считает, что эпидемиологическая ситуация и ряд других неопределенностей пока не позволяют делать далеко идущие прогнозы об устойчивом росте российской экономики. "Мне кажется, что на сегодняшний момент...
 
Черный рынок наводнили предложения доступа к корпоративным сетям
В 1-м квартале количество объявлений на теневых форумах о продаже доступов к корпоративным сетям удвоилось по сравнению с 4-м кварталом 2020 года, а по итогам 2020 года увеличилось в 7 раз. Об этом свидетельствуют результаты исследовании Positive...
 
В пандемию россияне сэкономили на заграничном отдыхе $35 млрд
Россияне с марта 2020 года могли "сэкономить" на зарубежном туризме около $35 млрд долларов, сообщили "Российской газете" в Банке России. Оценка ЦБ основана на данных об импорте услуг за 2019 (последний допандемийный) год. Близкая оценка у НРА:...
 

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19 июня 2021 года 17:45
На развитие среднего профессионального образования надо выделить 30 млрд руб. - Путин
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости выделения дополнительно более 30 млрд рублей до 2024 года на развитие среднего профессионального образования в России.

"Необходимо предусмотреть дополнительные ресурсы - не менее 30 млрд рублей на период до 2024...    читать дальше
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19 июня 2021 года 17:21
Путин предложил освободить многодетные семьи от уплаты налога при продаже квартиры
Президент РФ Владимир Путин предложил освободить от уплаты подоходного налога при продаже квартиры, находившейся в собственности менее пяти лет, семьи с двумя и более детьми при условии последующего приобретения нового жилья.

"Предлагаю освободить от уплаты налога на...    читать дальше
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19 июня 2021 года 17:09
В России в этом году заработает программа по медреабилитации объемом более 100 млрд руб.
Президент России Владимир Путин заявил о запуске в России специальной программы медицинской реабилитации после коронавируса сроком до 2026 года, на нее планируется выделить свыше 100 млрд рублей.

"Прошу вас вместе с правительством запустить уже с этого года специальную...    читать дальше
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19 июня 2021 года 16:59
Путин предложил увеличить сумму инфраструктурных бюджетных кредитов
Сумма инфраструктурных бюджетных кредитов будет увеличена с 500 млрд рублей, также регионы получат дополнительно 50 млрд на проекты развития модернизации общественного транспорта, заявил президент РФ Владимир Путин. "Предлагаю продлить программу инфраструктурных кредитов до 2026...    читать дальше
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19 июня 2021 года 16:21
Бизнес подал 20 заявок на более 1 млрд руб. в рамках программы поддержки мощностей по глубокой переработке древесины
Представители малого и среднего бизнеса по заготовке древесины подали 20 заявок на общую сумму более 1 млрд рублей в рамках программы модернизации и создания мощностей по глубокой переработке древесины, подготовленной Минпромторгом, сообщила вице-премьер Виктория Абраменко на...    читать дальше
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19 июня 2021 года 15:39
"Аэрофлот" откроет дополнительные рейсы в Турцию
"Аэрофлот" после возобновления авиасообщения с Турцией откроет с 25 июня дополнительные рейсы в эту страну, сообщил журналистам официальный представитель компании Михаил Демин. Из Москвы в Стамбул запланировано увеличение рейсов до двух в день, в Анталию, Бодрум и Даламан будут...    читать дальше
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19 июня 2021 года 15:02
Подвижной состав московского метро к концу 2023 года обновят на 80% - Ликсутов
Доля обновления подвижного состава столичного метрополитена достигла двух третей, работу в этом направлении планируют продолжить, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "Сейчас уже две трети подвижного состава метро относятся к поездам новых поколений, а...    читать дальше
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19 июня 2021 года 14:32
Правительство расширило господдержку промпредприятий-экспортеров
Экспортёры получат доступ к господдержке на проведение научно-исследовательских работ для создания новой конкурентоспособной продукции, сообщила пресс-служба правительства. Соответствующие правила предоставления таких субсидий утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

В...    читать дальше
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19 июня 2021 года 13:19
"Русал" купил 4,35% "РусГидро" у "ВСМПО-Ависма" за 17,4 млрд руб.
Покупателем пакета "ВСМПО-Ависма" в "РусГидро" оказался партнер госкомпании по проекту БЭМО - "Русал".

"ВСМПО-Ависма" сообщила на ленте раскрытия в пятницу, что 22 апреля ее "дочка" "Авитранс" подписала соглашение с "Русалом" о продаже 19 млрд 124 млн 635 тыс. 466 акций...    читать дальше
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19 июня 2021 года 12:18
В России за сутки выявлены 17,9 тыс. новых случаев COVID-19
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 17 тыс. 906 случаев, это максимум заболевших с начала февраля, умерли за сутки 466 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных...    читать дальше
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19 июня 2021 года 11:57
Россия возобновляет экспорт пшеницы в Алжир после 5-летнего перерыва
Россия в июне поставит в Алжир около 28 тыс. тонн пшеницы, следует из информации аналитического центра АО "Русагротранс" по подходам судов. Зерно будет отправлено через порт Черного моря.

Как сообщил "Интерфаксу" руководитель центра Игорь Павенский, это будет первая...    читать дальше
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19 июня 2021 года 11:18
Число заражений COVID-19 в мире превысило 177,8 млн
Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 177 млн 827 тыс. 498, свидетельствую данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 851 тыс....    читать дальше
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19 июня 2021 года 11:02
В ближайшие 6 лет "ЛУКОЙЛ" намерен инвестировать в нефтехимию $3 млрд
"ЛУКОЙЛ" планирует инвестировать в нефтехимические проекты в ближайшие 6 лет около $3 млрд, сообщил журналистам глава компании Вагит Алекперов. По его словам, компания не планирует принимать отдельную нефтехимическую стратегию.

"Нет, мы делаем стратегию нефтехимии на...    читать дальше
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19 июня 2021 года 10:45
Посевы яровой пшеницы в РФ в этом году на 3,2% больше прошлогодних
Посевы яровой пшеницы в РФ, по данным на 18 июня, составили на 13,1 млн га, что на 3,2% больше, чем планировалось, и на 0,7 млн га превышает показатель прошлого года, сообщает Центр агроаналитики при Минсельхозе.

Всего яровые зерновые культуры посеяны на 29,6 млн га (на...    читать дальше
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19 июня 2021 года 10:27
Fitch повысило рейтинги "Белуга групп" до "ВВ-"
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги эмитента по обязательствам в иностранной и национальной валютах "Белуга групп" до "ВВ-" с "В+". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "позитивный".

"Повышение рейтингов...    читать дальше
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19 июня 2021 года 10:06
Прирост заболеваемости в РФ на этой неделе составил более 34% - Голикова
Прирост заболеваемости в России на этой неделе составил более 34%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Как вы знаете, в последние дни мы наблюдаем серьезный рост заболевания новой коронавирусной инфекцией в РФ, абсолютными лидерами являются Москва, Московская...    читать дальше
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