Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 86,0287 руб.

Минимальный курс евро составил 85,755 руб., максимальный - 86,405 руб. Было заключено 8774 сделки. Объем торгов составил 27634,04 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,4 руб. за евро.

18 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5000 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,0287 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 59884,969 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 518,405 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5000 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,0287 руб. Минимальный курс евро составил 85,755 руб., максимальный - 86,405 руб. Было заключено 8774... Минимальный курс евро составил 85,755 руб., максимальный - 86,405 руб. Было заключено 8774... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 881 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,3639 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,0825 руб., максимальный - 72,8025 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,0825 руб., максимальный - 72,8025 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 527 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,201 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1857 руб., максимальный - 11,2611 руб. Было заключено 312 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,1857 руб., максимальный - 11,2611 руб. Было заключено 312 сделок.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги снижением в рамках коррекции вслед за мировыми площадками на сигналах от Федрезерва США о возможном сокращении программы выкупа активов. В пятницу в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,2%,... В пятницу в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,2%,... читать дальше

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Правительство поддержало предложение Минсельхоза о создании на базе интервенционного фонда зерна фонда продовольственной пшеницы и ржи для обеспечения производителей муки. Предложение о закупках в интервенционный фонд сахара пока в проработке, сообщается в письме ведомства, с... читать дальше

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В российской столице 60% граждан, переболевших коронавирусом, потенциально имеют иммунитет к "уханьскому" штамму, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "У нас потенциально к "уханьскому" типу вируса 60% москвичей имеют иммунный статус: они переболели, вакцинировались, у них антитела... читать дальше

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Курс доллара США в пятницу ускорил подъем относительно большинства основных валют на итогах июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена,... Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2483 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,23 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,055 руб., максимальный - 72,515 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 72,055 руб., максимальный - 72,515 руб. Было заключено... читать дальше

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Цены на нефть перешли к росту после первоначального снижения. Ранее на этой неделе Brent достигла максимального уровня с апреля 2019 года, в то время как WTI повышалась до максимума с октября 2018 года. Давление на котировки ранее оказало укрепление доллара США на... Давление на котировки ранее оказало укрепление доллара США на... читать дальше

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Норвегия в мае снизила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 8,7% относительно того же месяца прошлого года - до 1,86 млн баррелей в сутки, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD). В апреле, согласно уточненным данным, производство составляло... читать дальше

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Центральный банк Азербайджана (ЦБА) сохранил учетную ставку на уровне 6,25%, говорится в сообщении банка. Нижний порог процентного коридора сохранен на уровне 5,75%, верхний - на уровне 6,75%. Данное решение вступило в силу с 18 июня. ЦБА в текущем году провел 4... ЦБА в текущем году провел 4... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 21.06 по 27.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижаются в ходе торгов в пятницу, при этом индикаторы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 могут понести недельные потери. На текущий момент Dow потерял 2,8% с начала недели и может продемонстрировать худший недельный результат с января, пишет... читать дальше

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8 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 18 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-32 на 8 млрд 721,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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ЦБ РФ в ходе поведенческого надзора выявил недобросовестные практики страховщиков, в связи с чем порекомендовал компаниям скорректировать свои бизнес-модели, говорится в сообщении регулятора. В частности, по данным Банка России, агенты страховщиков (банки, автосалоны и... В частности, по данным Банка России, агенты страховщиков (банки, автосалоны и... читать дальше

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