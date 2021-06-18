18 июня 2021 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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18 июня. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 21.06 по 27.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|22.06.2021
|11:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Апрель 2021
|22.06.2021
|17:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Июнь 2021
|22.06.2021
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Май 2021
|23.06.2021
|15:30
|Баланс счета текущих операций США
|I квартал 2021
|23.06.2021
|15:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Апрель 2021
|23.06.2021
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Май 2021
|23.06.2021
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 12 по 18 июня
|24.06.2021
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Июнь 2021
|24.06.2021
|09:00
|Процентная ставка Банка Англии
|Июнь 2021
|24.06.2021
|09:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Июнь 2021
|24.06.2021
|11:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Июнь 2021
|24.06.2021
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 06 по 12 июня
|24.06.2021
|15:30
|Изменение ВВП США
|I квартал 2021
|24.06.2021
|15:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Май 2021
|24.06.2021
|15:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Май 2021
|24.06.2021
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 30 мая по 05 июня
|25.06.2021
|11:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Май 2021
|25.06.2021
|11:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Июнь 2021
|25.06.2021
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Май 2021
|25.06.2021
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Июнь 2021
Это автоматическое сообщение.
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18 июня 2021 года 17:15
В течение ближайшей недели с 21.06 по 27.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
... читать дальше
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Американские фондовые индексы снижаются в ходе торгов в пятницу, при этом индикаторы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 могут понести недельные потери. На текущий момент Dow потерял 2,8% с начала недели и может продемонстрировать худший недельный результат с января, пишет... читать дальше
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