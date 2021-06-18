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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 86,0102 руб.
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18 июня 2021 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 86,0102 руб.
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18 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6445 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,0102 руб. Минимальный курс евро составил 85,8 руб., максимальный - 86,58 руб. Было заключено 3968 сделок. Объем торгов составил 19530 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,0375 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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18 июня 2021 года 15:38
Италия в текущем году ожидает рост экспорта своей продукции в Россию примерно на 20%, до 8,5 млрд евро. "В прошлом году итальянский экспорт (в Россию) достиг 7 млрд евро, это очень низкий показатель. В этом году мы надеемся, и есть первые квартальные показатели, что достигнем... читать дальше
.18 июня 2021 года 15:30
В понедельник, 21 июня, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 62,21 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения... читать дальше
.18 июня 2021 года 15:30
В понедельник, 21 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 31 выпускам облигаций на общую сумму 3,7 млрд руб.
В понедельник, 21 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 31 выпускам облигаций на общую сумму 3,7 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.18 июня 2021 года 15:24
Объем валового внутреннего продукта (ВВП) Грузии в январе-марте 2021 года, по уточненным данным, снизился на 4,5% по сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики. Ранее со ссылкой на предварительные данные падение... читать дальше
.18 июня 2021 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6445 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,0102 руб. Минимальный курс евро составил 85,8 руб., максимальный - 86,58 руб. Было заключено 3968 сделок.... читать дальше
.18 июня 2021 года 15:08
ЦБ РФ с 19 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4161,79 (-49,89) руб./грамм; на серебро - 61,27 (-0,73) руб./грамм; на платину - 2507,73 (-89,1) руб./грамм; на палладий - 5939,62 (-505,82) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.18 июня 2021 года 14:51
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продемонстрировали разнонаправленные изменения на торгах в пятницу. Банк Японии по итогам июньского заседания сохранил неизменными ключевые параметры денежно-кредитной политики (ДКП) - краткосрочную... читать дальше
.18 июня 2021 года 14:45
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 26,31 пункта (0,689%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3792,76 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3813,31 (-0,15%) пункта,... читать дальше
.18 июня 2021 года 14:36
Пассажиропоток "Шереметьево" в мае этого года составил 2,2 млн человек, включая детей до 2 лет, следует из сообщения аэропорта. На внутренних линиях обслужено 1,7 млн человек, на международных - 497 тыс. В мае "доковидного" 2019 года через "Шереметьево" было перевезено... читать дальше
.18 июня 2021 года 14:20
ОО "Лизинговая компания "Дельта" (Красноярск) с 14:00 МСК 18 июня по 14:00 МСК 1 июля будет принимать заявки инвесторов на дебютный выпуск облигаций серии 001Р-01, говорится в сообщении компании. Параметры выпуска пока не раскрываются. Организатором выступит... читать дальше
.18 июня 2021 года 14:15
Белоруссия в январе-апреле 2021 года экспортировала 3,39 млн тонн нефтепродуктов, что на 87,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщается в материалах Национального статистического комитета (Белстат). Резкий рост экспорта объясняется его минимальными... читать дальше
.18 июня 2021 года 13:39
Подавляющее большинство россиян (87%) готовы сортировать мусор, то есть выбрасывать бумагу, пластик и стекло в отдельные контейнеры, 4% сограждан уже практикуют это, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в пятницу в... читать дальше
.18 июня 2021 года 13:25
Правительство РФ выделит 25 млрд рублей на поддержку системы здравоохранения, сообщил сегодня премьер Михаил Мишустин. "Что касается объема помощи, в том числе по линии обязательного медицинского страхования, буквально вчера на координационном совете по борьбе с... читать дальше
.18 июня 2021 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 20,29 пункта (0,531%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3798,78 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3813,31 (-0,15%) пункта,... читать дальше
.18 июня 2021 года 13:14
Правительство РФ ставит задачу строительства сети электрозарядных станций (ЭЗС), к 2024 году их количество по стране должно составить 11 тыс. штук, к 2030 году - 50 тыс. ЭЗС, сказал заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в ходе рабочей поездки в Нижний... читать дальше
.18 июня 2021 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за неделю и составляет 71,5383 руб.
Максимальное значение за неделю (с 11 июня по 18 июня) - 71,5383 руб. за доллар, минимальное значение - 70,6818 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,86 руб. Это автоматическое сообщение.
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