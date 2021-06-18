Учетные цены Банка России на драгметаллы с 19 июня

18 июня. FINMARKET.RU -РФ с 19 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4161,79 (-49,89) руб./грамм; на серебро - 61,27 (-0,73) руб./грамм; на платину - 2507,73 (-89,1) руб./грамм; на палладий - 5939,62 (-505,82) руб./грамм.

.

Италия в текущем году ожидает рост экспорта своей продукции в Россию примерно на 20%, до 8,5 млрд евро. "В прошлом году итальянский экспорт (в Россию) достиг 7 млрд евро, это очень низкий показатель. В этом году мы надеемся, и есть первые квартальные показатели, что достигнем... читать дальше

.

В понедельник, 21 июня, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 62,21 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

.

В понедельник, 21 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 31 выпускам облигаций на общую сумму 3,7 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

.

Объем валового внутреннего продукта (ВВП) Грузии в январе-марте 2021 года, по уточненным данным, снизился на 4,5% по сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики. Ранее со ссылкой на предварительные данные падение... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6445 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,0102 руб. Минимальный курс евро составил 85,8 руб., максимальный - 86,58 руб. Было заключено 3968 сделок.... Минимальный курс евро составил 85,8 руб., максимальный - 86,58 руб. Было заключено 3968 сделок.... читать дальше

.

ЦБ РФ с 19 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4161,79 (-49,89) руб./грамм; на серебро - 61,27 (-0,73) руб./грамм; на платину - 2507,73 (-89,1) руб./грамм; на палладий - 5939,62 (-505,82) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продемонстрировали разнонаправленные изменения на торгах в пятницу. Банк Японии по итогам июньского заседания сохранил неизменными ключевые параметры денежно-кредитной политики (ДКП) - краткосрочную... Банк Японии по итогам июньского заседания сохранил неизменными ключевые параметры денежно-кредитной политики (ДКП) - краткосрочную... читать дальше

.

К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 26,31 пункта (0,689%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3792,76 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3813,31 (-0,15%) пункта,... читать дальше

.

Пассажиропоток "Шереметьево" в мае этого года составил 2,2 млн человек, включая детей до 2 лет, следует из сообщения аэропорта. На внутренних линиях обслужено 1,7 млн человек, на международных - 497 тыс. В мае "доковидного" 2019 года через "Шереметьево" было перевезено... В мае "доковидного" 2019 года через "Шереметьево" было перевезено... читать дальше

.

ОО "Лизинговая компания "Дельта" (Красноярск) с 14:00 МСК 18 июня по 14:00 МСК 1 июля будет принимать заявки инвесторов на дебютный выпуск облигаций серии 001Р-01, говорится в сообщении компании. Параметры выпуска пока не раскрываются. Параметры выпуска пока не раскрываются. Организатором выступит... Организатором выступит... читать дальше

.

Белоруссия в январе-апреле 2021 года экспортировала 3,39 млн тонн нефтепродуктов, что на 87,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщается в материалах Национального статистического комитета (Белстат). Резкий рост экспорта объясняется его минимальными... Резкий рост экспорта объясняется его минимальными... читать дальше

.

Подавляющее большинство россиян (87%) готовы сортировать мусор, то есть выбрасывать бумагу, пластик и стекло в отдельные контейнеры, 4% сограждан уже практикуют это, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в пятницу в... читать дальше

.

Правительство РФ выделит 25 млрд рублей на поддержку системы здравоохранения, сообщил сегодня премьер Михаил Мишустин. "Что касается объема помощи, в том числе по линии обязательного медицинского страхования, буквально вчера на координационном совете по борьбе с... "Что касается объема помощи, в том числе по линии обязательного медицинского страхования, буквально вчера на координационном совете по борьбе с... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 20,29 пункта (0,531%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3798,78 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3813,31 (-0,15%) пункта,... читать дальше

.

Правительство РФ ставит задачу строительства сети электрозарядных станций (ЭЗС), к 2024 году их количество по стране должно составить 11 тыс. штук, к 2030 году - 50 тыс. ЭЗС, сказал заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в ходе рабочей поездки в Нижний... читать дальше

.

Максимальное значение за неделю (с 11 июня по 18 июня) - 71,5383 руб. за доллар, минимальное значение - 70,6818 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,86 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.