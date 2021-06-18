Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 93,7 млрд руб.

18 июня. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 18 июня по данным на начало операционного дня снизилось до 93,7 млрд руб.

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Саудовская Аравия в апреле сократила добычу нефти на 0,1%, до 8,134 млн б/с против 8,138 млн б/с в марте, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI). Экспорт нефти снизился на 0,4% относительно предыдущего месяца, до 5,408 млн баррелей в сутки... читать дальше

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Евро дешевеет на "Московской бирже" утром в пятницу, его котировки опустились ниже 86 руб. впервые с 12 августа 2020 года. Курс евро в 10:05 мск составил 85,995 руб., уменьшившись на 15,5 коп. к уровню закрытия предыдущего дня. и на 71 коп. к курсу, установленному... Курс евро в 10:05 мск составил 85,995 руб., уменьшившись на 15,5 коп. к уровню закрытия предыдущего дня. и на 71 коп. к курсу, установленному... читать дальше

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ЦБ РФ 16 июня купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 10,5 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем покупки валюты составил 10,6 млрд рублей. В период с 7 июня по 6 июля плановый совокупный объем покупки валюты Минфином - 220,9 млрд... В период с 7 июня по 6 июля плановый совокупный объем покупки валюты Минфином - 220,9 млрд... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 18 июня по данным на начало операционного дня снизилось до 93,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 16,63 пункта (0,435%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3802,44 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 5,59 пункта (0,336%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 5,59 пункта (0,336%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Чистая прибыль американской Adobe Inc., крупнейшего в мире разработчика программного обеспечения для обработки изображений, во втором квартале 2021 финансового года, завершившемся 4 июня, подросла на 1,5% и составила $1,116 млрд, или $2,32 в расчете на акцию, по сравнению с $1,1... читать дальше

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал снижением вслед за мировыми площадками и упавшей нефтью на сигналах от Федрезерва США о возможном сокращении программы выкупа активов. Европейские фондовые рынки закрылись вчера разнонаправленными изменениями... Европейские фондовые рынки закрылись вчера разнонаправленными изменениями... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,34/73,51 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 4 коп., Cредний курс продажи...

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 июня составили по Российской Федерации 3435,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3255,1 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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В мае объем розничных продаж в Великобритании уменьшился на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. В годовом выражении продажи взлетели на 24,6%. Аналитики в среднем прогнозировали рост... Аналитики в среднем прогнозировали рост... читать дальше

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В этом году красной икры в России будет достаточно, но цены на нее по сравнению с прошлым годом могут вырасти на 30%, прогнозирует руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. "Общий объём красной икры, добытой в лососевую путину 2021 года,... "Общий объём красной икры, добытой в лососевую путину 2021 года,... читать дальше

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В ходе сегодняшних торгов курс доллара США стабилен в паре с евро, дешевеет к иене. По состоянию на 9:22 мск евро стоил $1,1908 по сравнению с $1,1907 на закрытие предыдущей сессии. По состоянию на 9:22 мск евро стоил $1,1908 по сравнению с $1,1907 на закрытие предыдущей сессии. Курс американской валюты в паре с японской национальной составил на то же время... Курс американской валюты в паре с японской национальной составил на то же время... читать дальше

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По состоянию на утро пятницы число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире составило 177 млн 435 тыс. 887, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн... С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн... читать дальше

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Потребительские цены в Японии в мае опустились на 0,1% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Дефляция отмечена по итогам восьмого месяца подряд на фоне кризиса, вызванного пандемией... Дефляция отмечена по итогам восьмого месяца подряд на фоне кризиса, вызванного пандемией... читать дальше

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вет директоров ООО "Джи-групп" (Казань, занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости) утвердил программу биржевых облигаций серии 002Р объемом до 50 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании. В... В... читать дальше

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Сегодня фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленные изменения в ходе торгов. Банк Японии по итогам июньского заседания сохранил неизменными ключевые параметры денежно-кредитной политики (ДКП) - краткосрочную... Банк Японии по итогам июньского заседания сохранил неизменными ключевые параметры денежно-кредитной политики (ДКП) - краткосрочную... читать дальше

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