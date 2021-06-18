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Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3435,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1080,21 млрд руб.
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18 июня 2021 года 09:51

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3435,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1080,21 млрд руб.

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18 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 июня составили по Российской Федерации 3435,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3255,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3496,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3324,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 18 июня составили 1080,21 млрд руб. против 1094,99701 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
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