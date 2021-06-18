18 июня 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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18 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Июнь 2021
|09:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Май 2021
|09:00
|Цены производителей в Германии
|Май 2021
|11:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Апрель 2021
|11:30
|Баланс счета текущих операций Италии
|Апрель 2021
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18 июня 2021 года 10:45
Саудовская Аравия в апреле сократила добычу нефти на 0,1%, до 8,134 млн б/с против 8,138 млн б/с в марте, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI). Экспорт нефти снизился на 0,4% относительно предыдущего месяца, до 5,408 млн баррелей в сутки... читать дальше
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18 июня 2021 года 10:34
Евро дешевеет на "Московской бирже" утром в пятницу, его котировки опустились ниже 86 руб. впервые с 12 августа 2020 года.
Курс евро в 10:05 мск составил 85,995 руб., уменьшившись на 15,5 коп. к уровню закрытия предыдущего дня. и на 71 коп. к курсу, установленному... читать дальше
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18 июня 2021 года 10:27
ЦБ РФ 16 июня купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 10,5 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем покупки валюты составил 10,6 млрд рублей.
В период с 7 июня по 6 июля плановый совокупный объем покупки валюты Минфином - 220,9 млрд... читать дальше
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18 июня 2021 года 10:21
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 18 июня по данным на начало операционного дня снизилось до 93,7 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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18 июня 2021 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 16,63 пункта (0,435%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3802,44 пункта.
По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 5,59 пункта (0,336%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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18 июня 2021 года 10:19
Чистая прибыль американской Adobe Inc., крупнейшего в мире разработчика программного обеспечения для обработки изображений, во втором квартале 2021 финансового года, завершившемся 4 июня, подросла на 1,5% и составила $1,116 млрд, или $2,32 в расчете на акцию, по сравнению с $1,1... читать дальше
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18 июня 2021 года 10:03
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал снижением вслед за мировыми площадками и упавшей нефтью на сигналах от Федрезерва США о возможном сокращении программы выкупа активов.
Европейские фондовые рынки закрылись вчера разнонаправленными изменениями... читать дальше
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18 июня 2021 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,34/73,51 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 4 коп., Cредний курс продажи...
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18 июня 2021 года 09:51
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 июня составили по Российской Федерации 3435,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3255,1 млрд руб.
На начало... читать дальше
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18 июня 2021 года 09:46
В мае объем розничных продаж в Великобритании уменьшился на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. В годовом выражении продажи взлетели на 24,6%.
Аналитики в среднем прогнозировали рост... читать дальше
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18 июня 2021 года 09:38
В этом году красной икры в России будет достаточно, но цены на нее по сравнению с прошлым годом могут вырасти на 30%, прогнозирует руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.
"Общий объём красной икры, добытой в лососевую путину 2021 года,... читать дальше
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18 июня 2021 года 09:30
В ходе сегодняшних торгов курс доллара США стабилен в паре с евро, дешевеет к иене.
По состоянию на 9:22 мск евро стоил $1,1908 по сравнению с $1,1907 на закрытие предыдущей сессии.
Курс американской валюты в паре с японской национальной составил на то же время... читать дальше
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18 июня 2021 года 09:23
По состоянию на утро пятницы число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире составило 177 млн 435 тыс. 887, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн... читать дальше
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18 июня 2021 года 09:17
Потребительские цены в Японии в мае опустились на 0,1% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
Дефляция отмечена по итогам восьмого месяца подряд на фоне кризиса, вызванного пандемией... читать дальше
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18 июня 2021 года 09:15
вет директоров ООО "Джи-групп" (Казань, занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости) утвердил программу биржевых облигаций серии 002Р объемом до 50 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании.
В... читать дальше
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18 июня 2021 года 09:10
Сегодня фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленные изменения в ходе торгов.
Банк Японии по итогам июньского заседания сохранил неизменными ключевые параметры денежно-кредитной политики (ДКП) - краткосрочную... читать дальше
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