Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,2539 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,1831 руб., максимальный - 11,3065 руб. Было заключено 363 сделки. Объем торгов составил 949,65 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,2159 руб. за юань.

17 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 21 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2539 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 60403,374 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 227,592 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6617 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,548 руб. Минимальный курс евро составил 86,04 руб., максимальный - 87,2 руб. Было заключено 12054 сделки.... Минимальный курс евро составил 86,04 руб., максимальный - 87,2 руб. Было заключено 12054 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3493 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,4558 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,09 руб., максимальный - 72,7 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 72,09 руб., максимальный - 72,7 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 21 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2539 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1831 руб., максимальный - 11,3065 руб. Было заключено 363 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,1831 руб., максимальный - 11,3065 руб. Было заключено 363 сделки.... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 7 по 14 июня 2021 года выросли на 0,2%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе (с с 31 мая по 6 июня) рост также составил 0,2%. С начала года бензин подорожал на 4,3%. По данным... По данным... читать дальше

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В мае 2021 года по сравнению с апрелем т.г. цены производителей промышленных товаров, по предварительным данным, выросли на 2,3%, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики. С начала года рост цен составил 16,5%. В апреле т.г. цены в помесячном выражении... В апреле т.г. цены в помесячном выражении... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за период с 8 по 15 июня 2021 г. выросли на 0,12%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 1 по 7 июня) инфляция составила 0,16%. С начала июня потребительские цены выросли на 0,28%, с начала года - на... С начала июня потребительские цены выросли на 0,28%, с начала года - на... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший торги падением основных индексов, завершил четверг в красной зоне. Европейские фондовые индексы преимущественно снижались в ходе торгов. К вечеру часть индикаторов скорректировалась на повышение. Европейские фондовые индексы преимущественно снижались в ходе торгов. К вечеру часть индикаторов скорректировалась на повышение. Азиатские фондовые индикаторы... Азиатские фондовые индикаторы... читать дальше

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Падение нефтяных цен усилилось в ходе торгов в четверг. Давление на рынок оказывает рост курса доллара США, который приводит к подорожанию сырьевых товаров для инвесторов, использующих другие валюты, пишет MarketWatch. Стоимость августовских фьючерсов на Brent на... Стоимость августовских фьючерсов на Brent на... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала жилищные облигации с ипотечным покрытием ООО "Ипотечный агент ТБ-1" ("ИА ТБ-1") классов "А" и "Б" и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпускам присвоены регистрационные номера... Выпускам присвоены регистрационные номера... читать дальше

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Ситуация с коронавирусом в России очень сложная, растет число заболевших, и появляются новые штаммы, чреватые серьезными осложнениями, заявил премьер РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. "Ситуация с... "Ситуация с... читать дальше

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"Лента" заключила соглашение о приобретении за 2,35 млрд руб. группы компаний "Семья", четвертого по величине ритейлера в Пермском крае. "Семья" управляет 75-ю магазинами в Перми и Пермском крае общей торговой площадью 46 тыс. кв. м, включая 4 гипермаркета, 27... "Семья" управляет 75-ю магазинами в Перми и Пермском крае общей торговой площадью 46 тыс. кв. м, включая 4 гипермаркета, 27... читать дальше

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ПАО "Аэрофлот" полностью разместило выпуск 5-летних облигаций серии П01-БО-01 объемом 24,65 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел 10 июня. Всего в размещении приняли участие более 80 счетов, были поданы заявки со стороны всех групп... Сбор заявок прошел 10 июня. Всего в размещении приняли участие более 80 счетов, были поданы заявки со стороны всех групп... читать дальше

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Минюст России зарегистрировал положение Банка России от 11.01.2021 №753-П "Об обязательных резервах кредитных организаций", упрощающее порядок формирования обязательных резервов и снижающее регуляторную нагрузку на кредитные организации, сообщил ЦБ. Положение вступит в силу 1... читать дальше

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Американский банк JPMorgan Chase & Co. покупает британскую финкомпанию Nutmeg Saving and Investment Ltd, специализирующуюся на онлайн-сервисах, в рамках намерений по выходу на рынок розничных банковских услуг Великобритании. Цена сделки не разглашается, но по словам... Цена сделки не разглашается, но по словам... читать дальше

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Правительство Эстонии на заседании в четверг утвердило план по восстановлению и укреплению экономики страны, который планируется реализовать за счет средств программы ЕС перезапуска европейской экономики, сообщили агентству BNS в пресс-службе кабинета министров. Эстония... Эстония... читать дальше

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