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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,4783 руб.
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17 июня 2021 года 18:00

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,4783 руб.

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17 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4944 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,4783 руб.

Минимальный курс доллара США составил 72,085 руб., максимальный - 72,85 руб. Было заключено 11882 сделки. Объем торгов составил 52681,48 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,15 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
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