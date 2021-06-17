Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,2852 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,2662 руб., максимальный - 11,6 руб. Было заключено 82 сделки. Объем торгов составил 334,73 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,274 руб. за юань.

17 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 214 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2852 руб.

.

Банк России обеспокоен динамикой роста числа жалоб на мисселинг страховщиков в 1-м квартале 2021 года, сообщила в четверг замруководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Анна Маткова на конференции по... читать дальше

.

Совместное предприятие итальянской Eni (оператор, 65%), "ЛУКОЙЛа" (20%) и британской Cairn (15%) в начале июня начало бурение второй поисковой скважины - Sayulita-1EXP на Блоке 10 в Мексиканском заливе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе российской компании. Первая... Первая... читать дальше

.

В пятницу, 18 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 9,31 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

.

В пятницу, 18 июня, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 303,76 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

.

Нефтяные цены продолжают снижаться сегодня на фоне укрепления доллара после заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:08 мск составляла $74,19 за баррель, что на $0,2 (0,27%) ниже цены... Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:08 мск составляла $74,19 за баррель, что на $0,2 (0,27%) ниже цены... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6250 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,6565 руб. Минимальный курс евро составил 86,3675 руб., максимальный - 87,23 руб. Было заключено 5505... Минимальный курс евро составил 86,3675 руб., максимальный - 87,23 руб. Было заключено 5505... читать дальше

.

Правление Национального банка Украины (НБУ) на заседании в четверг решило оставить учетную ставку без изменений на уровне 7,5%, сообщается на сайте НБУ. Большинство банкиров, ранее опрошенных агентством "Интерфакс-Украина", ожидали ее повышения на 0,5 процентного пункта (п.п.)... читать дальше

.

ЦБ РФ с 18 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4211,68 (-91,48) руб./грамм; на серебро - 62 (-2,17) руб./грамм; на платину - 2596,83 (-68,76) руб./грамм; на палладий - 6445,44 (+51,27) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

ООО "Трейд менеджмент" установило ставку 20-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 4-летние облигации объемом 200 млн рублей в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 13% годовых,... Компания разместила 4-летние облигации объемом 200 млн рублей в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 13% годовых,... читать дальше

.

Центральный банк Бразилии повысил базовую процентную ставку SELIC на 75 базисных пунктов - до 4,25% годовых. Это совпало со средним прогнозом аналитиков, сообщает Trading Economics. Таким образом, ЦБ поднял стоимость кредитования в стране третий раз подряд из-за того,... Таким образом, ЦБ поднял стоимость кредитования в стране третий раз подряд из-за того,... читать дальше

.

Минэкономразвития надеется, что уже в конце текущего года появятся "зеленые" облигации, размещенные по национальным стандартам, такое предположение озвучила на форуме "Устойчивое развитие. Выгодно вместе" начальник департамента финансовых рынков финансово-банковской деятельности... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 20,99 пункта (0,548%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3808,68 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3822,9 (-0,18%) пункта,... читать дальше

.

АПК РФ в 2020 году превысил ряд целевых показателей госпрограммы развития сельского хозяйства. Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, об этом глава ведомства Дмитрий Патрушев заявил на заседании правительства. На нем был рассмотрен национальный доклад о реализации в 2020 году... читать дальше

.

Банк Норвегии, скорее всего, повысит ключевую процентную ставку в сентябре 2021 года, заявил председатель регулятора Ойстейн Олсен, слова которого приводятся в пресс-релизе. Позже Олсен сказал на пресс-конференции, что норвежский центробанк планирует повышать ставку на 25... читать дальше

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 июня, составляет 86,7012 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 65,24 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 июня, составляет 72,5048 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 47,25 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.