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Экспорт швейцарских часов в мае 2021 года снизился на 11,9% по сравнению с допандемийным маем 2019 года и составил 1,797 млрд швейцарских франков, свидетельствуют данные Федерации швейцарской часовой промышленности. На таком же уровне был зафиксирован экспорт и в апреле... читать дальше

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Доллар США укрепляется относительно большинства основных валют на торгах в четверг. Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднялся на 0,29% - до... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 17 июня составили по Российской Федерации 3496,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3324,1 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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Германская Porsche, входящая в группу Volkswagen, планирует в следующем месяце отозвать с китайского рынка 1,571 тыс. автомобилей, сообщает Государственное управление по регулированию рынка КНР. Кампания начнется 5 июля и будет касаться импортированных машин Panamera и... Кампания начнется 5 июля и будет касаться импортированных машин Panamera и... читать дальше

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7 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 18 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-32 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше

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Доля российского софта в закупках госкомпаниями программного обеспечения (ПО) превысила в 2020 году 50%, сообщил глава Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий (ЦКИКТ) Илья Массух в ходе форума "Российский софт: эффективные... читать дальше

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Представители Федеральной резервной системы (ФРС) на июньском заседании начали обсуждать возможное сокращение программы выкупа активов, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе традиционной пресс-конференции после окончания встречи. Он отметил, что время такого... читать дальше

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Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются без единой динамики на торгах в четверг. Инвесторы оценивают итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое завершилось в среду. ФРС сохранила процентную ставку... ФРС сохранила процентную ставку... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок снижаются на торгах в четверг на фоне укрепления доллара после заседания Федеральной резервной системы (ФРС). В то же время падение котировок ограничивают данные о существенном сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе. Аналитики... Аналитики... читать дальше

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Установление минимальной планки дивидендов для компаний с государственным участием на уровне не менее 50% скорректированной чистой прибыли и новых подходов к их дивидендной политике в целом поможет заложить основу для приватизации активов и вывода государственных акционерных... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 50,6 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 8,5 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Фондовый рынок США завершил торги в среду на понижательном тренде после оглашения итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. По итогам заседания, прошедшего 15-16 июня, ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds... По итогам заседания, прошедшего 15-16 июня, ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds... читать дальше

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Первые сделки на "Московской бирже" в четверг по доллару США прошли в диапазоне 72,47-72,7 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 72,4775 руб. (-8,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел на 14 копеек и по состоянию на 7:01 мск составил 86,97... читать дальше

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На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 3844 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 72,4909... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) повысила прогноз роста ВВП США и потребительских цен в 2021 году. Теперь ожидается, что американская экономика увеличится на 7% по итогам текущего года против ожидавшихся в марте 6,5%, говорится в опубликованном в среду сообщении... читать дальше

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