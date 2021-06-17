17 июня 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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17 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Апрель 2021
|12:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Май 2021
|12:00
|Объем строительства в еврозоне
|Апрель 2021
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 06 по 12 июня
|15:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Июнь 2021
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 30 мая по 05 июня
|17:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Май 2021
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17 июня 2021 года 09:45
Экспорт швейцарских часов в мае 2021 года снизился на 11,9% по сравнению с допандемийным маем 2019 года и составил 1,797 млрд швейцарских франков, свидетельствуют данные Федерации швейцарской часовой промышленности. На таком же уровне был зафиксирован экспорт и в апреле... читать дальше
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17 июня 2021 года 09:36
Доллар США укрепляется относительно большинства основных валют на торгах в четверг. Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднялся на 0,29% - до... читать дальше
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17 июня 2021 года 09:27
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 17 июня составили по Российской Федерации 3496,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3324,1 млрд руб.
На начало... читать дальше
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17 июня 2021 года 09:27
Германская Porsche, входящая в группу Volkswagen, планирует в следующем месяце отозвать с китайского рынка 1,571 тыс. автомобилей, сообщает Государственное управление по регулированию рынка КНР.
Кампания начнется 5 июля и будет касаться импортированных машин Panamera и... читать дальше
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17 июня 2021 года 09:20
7 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 18 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-32 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше
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17 июня 2021 года 09:14
Доля российского софта в закупках госкомпаниями программного обеспечения (ПО) превысила в 2020 году 50%, сообщил глава Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий (ЦКИКТ) Илья Массух в ходе форума "Российский софт: эффективные... читать дальше
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17 июня 2021 года 09:06
Представители Федеральной резервной системы (ФРС) на июньском заседании начали обсуждать возможное сокращение программы выкупа активов, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе традиционной пресс-конференции после окончания встречи. Он отметил, что время такого... читать дальше
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17 июня 2021 года 08:58
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются без единой динамики на торгах в четверг. Инвесторы оценивают итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое завершилось в среду.
ФРС сохранила процентную ставку... читать дальше
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17 июня 2021 года 08:49
Цены на нефть эталонных марок снижаются на торгах в четверг на фоне укрепления доллара после заседания Федеральной резервной системы (ФРС). В то же время падение котировок ограничивают данные о существенном сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе.
Аналитики... читать дальше
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17 июня 2021 года 08:34
Установление минимальной планки дивидендов для компаний с государственным участием на уровне не менее 50% скорректированной чистой прибыли и новых подходов к их дивидендной политике в целом поможет заложить основу для приватизации активов и вывода государственных акционерных... читать дальше
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17 июня 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 50,6 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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17 июня 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 8,5 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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17 июня 2021 года 08:26
Фондовый рынок США завершил торги в среду на понижательном тренде после оглашения итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.
По итогам заседания, прошедшего 15-16 июня, ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds... читать дальше
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17 июня 2021 года 08:20
Первые сделки на "Московской бирже" в четверг по доллару США прошли в диапазоне 72,47-72,7 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 72,4775 руб. (-8,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел на 14 копеек и по состоянию на 7:01 мск составил 86,97... читать дальше
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17 июня 2021 года 08:20
На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 3844 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 72,4909... читать дальше
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17 июня 2021 года 08:17
Федеральная резервная система (ФРС) повысила прогноз роста ВВП США и потребительских цен в 2021 году. Теперь ожидается, что американская экономика увеличится на 7% по итогам текущего года против ожидавшихся в марте 6,5%, говорится в опубликованном в среду сообщении... читать дальше
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