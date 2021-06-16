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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,2508 руб.
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16 июня 2021 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,2508 руб.

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16 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 150 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2508 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,21 руб., максимальный - 11,4916 руб. Было заключено 369 сделок. Объем торгов составил 959,18 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,2324 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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