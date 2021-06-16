Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,2508 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,21 руб., максимальный - 11,4916 руб. Было заключено 369 сделок. Объем торгов составил 959,18 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,2324 руб. за юань.

16 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 150 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2508 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 60630,966 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 120,946 млрд руб., или на...

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Президент РФ Владимир Путин заявил по итогам переговоров с лидером США Джо Байденом, что у Москвы и Вашингтона есть обоюдное понимание "красных линий". "Могу вам сказать, что в целом нам понятно, о чем говорят наши американские коллеги и партнеры. Им понятно, о чем мы... "Могу вам сказать, что в целом нам понятно, о чем говорят наши американские коллеги и партнеры. Им понятно, о чем мы... читать дальше

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Россия и США договорились начать консультации о дальнейшей судьбе договора СНВ-3, сообщил президент РФ Владимир Путин "Конечно, встает вопрос о том, что дальше. Мы договорились о том, что начнутся консультации на межведомственном уровне под эгидой госдепа США и... "Конечно, встает вопрос о том, что дальше. Мы договорились о том, что начнутся консультации на межведомственном уровне под эгидой госдепа США и... читать дальше

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Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в среду вечером, рубль укрепляется по итогам переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Курс доллара в 18:55 мск составил 71,7225 руб., опустившись на 24 копейки к моменту объявления о... Курс доллара в 18:55 мск составил 71,7225 руб., опустившись на 24 копейки к моменту объявления о... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 430 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,97 руб. Минимальный курс доллара США составил 71,62 руб., максимальный - 72,33 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 71,62 руб., максимальный - 72,33 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 340 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,2443 руб. Минимальный курс евро составил 86,8 руб., максимальный - 87,5525 руб. Было заключено 7014 сделок.... Минимальный курс евро составил 86,8 руб., максимальный - 87,5525 руб. Было заключено 7014 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 150 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2508 руб. Минимальный курс юаня составил 11,21 руб., максимальный - 11,4916 руб. Было заключено 369 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,21 руб., максимальный - 11,4916 руб. Было заключено 369 сделок.... читать дальше

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Президент России Владимир Путин оценил прошедшие переговоры с американским коллегой Джо Байденом как конструктивные: в них не было враждебности, имело место желание сблизить позиции с обеих сторон. "Общая оценка - я считаю, что не было никакой враждебности. Наоборот.... "Общая оценка - я считаю, что не было никакой враждебности. Наоборот.... читать дальше

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Российский рынок акций закрылся в зеленой зоне. Европейские фондовые индексы демонстрировали противоречивый настрой в ходе торгов на ожиданиях итогов двухдневного заседания ФРС США. Европейские фондовые индексы демонстрировали противоречивый настрой в ходе торгов на ожиданиях итогов двухдневного заседания ФРС США. Азиатские фондовые индикаторы изменились... Азиатские фондовые индикаторы изменились... читать дальше

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Китай объявил о намерении начать продажу основных промышленных металлов из госрезервов в попытке сдержать рост цен. Цены производителей (индекс PPI) в стране в прошлом месяце подскочили на 9% в годовом выражении, что стало самым существенным ростом с сентября 2008 года.... Цены производителей (индекс PPI) в стране в прошлом месяце подскочили на 9% в годовом выражении, что стало самым существенным ростом с сентября 2008 года.... читать дальше

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В мае иностранные инвесторы на фоне постепенного снижения санкционных рисков прекратили продажи ОФЗ и начали постепенно восстанавливать свои вложения, говорится в обзоре Банка России "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки". По данным НРД, за май нерезиденты... По данным НРД, за май нерезиденты... читать дальше

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Объем производства 10 основных цветных металлов в КНР в мае сократился на 0,6% и составил 5,45 млн тонн по сравнению с 5,484 млн тонн месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ).Это минимальный показатель за последние 7 месяцев. Тем не... читать дальше

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Нефтяные цены продолжают расти в ходе торгов в среду после публикации отчета Минэнерго США, показавшего более значительное, чем ожидалось, снижение запасов нефти в стране. Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:55 мск составляла... Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:55 мск составляла... читать дальше

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В Москве обязательно должны вакцинироваться 2 млн человек, работающих в сфере услуг, сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова. "Работников категорий, определенных постановлением, в Москве 3,5 - 4 миллиона. Вакцинации подлежат 60%, то есть чуть более 2 млн человек, и... "Работников категорий, определенных постановлением, в Москве 3,5 - 4 миллиона. Вакцинации подлежат 60%, то есть чуть более 2 млн человек, и... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 545 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,9839 руб. Минимальный курс доллара США составил 71,8475 руб., максимальный - 72,1975 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 71,8475 руб., максимальный - 72,1975 руб. Было... читать дальше

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Добыча природного газа "Газпрома" за 5,5 месяцев 2021 года выросла по отношению к аналогичному периоду 2020 года на 17,2% - до 241,4 млрд куб. м, сообщает управление информации ПАО "Газпром". Экспорт газа "Газпрома" в дальнее зарубежье за 5,5 месяцев вырос на 26,7% - до... Экспорт газа "Газпрома" в дальнее зарубежье за 5,5 месяцев вырос на 26,7% - до... читать дальше

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