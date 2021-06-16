Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,2638 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,2498 руб., максимальный - 11,2769 руб. Было заключено 64 сделки. Объем торгов составил 303,42 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,2599 руб. за юань.

16 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 390 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2638 руб.

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Объем производства 10 основных цветных металлов в КНР в мае сократился на 0,6% и составил 5,45 млн тонн по сравнению с 5,484 млн тонн месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ).Это минимальный показатель за последние 7 месяцев. Тем не... читать дальше

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Нефтяные цены продолжают расти в ходе торгов в среду после публикации отчета Минэнерго США, показавшего более значительное, чем ожидалось, снижение запасов нефти в стране. Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:55 мск составляла... Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:55 мск составляла... читать дальше

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В Москве обязательно должны вакцинироваться 2 млн человек, работающих в сфере услуг, сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова. "Работников категорий, определенных постановлением, в Москве 3,5 - 4 миллиона. Вакцинации подлежат 60%, то есть чуть более 2 млн человек, и... "Работников категорий, определенных постановлением, в Москве 3,5 - 4 миллиона. Вакцинации подлежат 60%, то есть чуть более 2 млн человек, и... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 545 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,9839 руб. Минимальный курс доллара США составил 71,8475 руб., максимальный - 72,1975 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 71,8475 руб., максимальный - 72,1975 руб. Было... читать дальше

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Добыча природного газа "Газпрома" за 5,5 месяцев 2021 года выросла по отношению к аналогичному периоду 2020 года на 17,2% - до 241,4 млрд куб. м, сообщает управление информации ПАО "Газпром". Экспорт газа "Газпрома" в дальнее зарубежье за 5,5 месяцев вырос на 26,7% - до... Экспорт газа "Газпрома" в дальнее зарубежье за 5,5 месяцев вырос на 26,7% - до... читать дальше

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В мае потребление электроэнергии в Китае, считающееся одним из основных параметров оценки экономической активности в стране, увеличилось на 12,5% - до 672,4 млрд кВт.ч, сообщило Государственное управление по делам энергетики. В том числе спрос на электричество со... В том числе спрос на электричество со... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7355 тыс. баррелей - до 466,674 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 1954 тыс. баррелей и составили 242,98 млн баррелей,... Товарные запасы бензина повысились на 1954 тыс. баррелей и составили 242,98 млн баррелей,... читать дальше

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В мае индекс цен на импортируемые в США товары и услуги подскочил на 11,3% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные Минтруда страны. Это максимальные темпы роста с сентября 2011 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 10,7%,... Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 10,7%,... читать дальше

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Госдума в среду приняла во втором чтении законопроект, корректирующий требования к компаниям, которые могут выполнять функции оператора Единой биометрической системы (ЕБС) в России. Согласно действующему законодательству, функции оператора ЕБС возлагаются правительством... Согласно действующему законодательству, функции оператора ЕБС возлагаются правительством... читать дальше

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По итогам января-мая т.г. объем промышленного производства в Белоруссии составил 58,5 млрд белорусских рублей, что в сопоставимых ценах на 11,1% выше уровня января-мая 2020 года, сообщил Белстат. В 1-м квартале прирост промпроизводства составлял 9,2%, в январе-апреле -... В 1-м квартале прирост промпроизводства составлял 9,2%, в январе-апреле -... читать дальше

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Американские фондовые индексы демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения в начале торгов в среду, инвесторы проявляют осторожность в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:43 мск снизился на... Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:43 мск снизился на... читать дальше

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Рост экономики Эстонии в 2021 году составит 5-8%, в 2022 году - 4-5% и произойдет преимущественно за счет увеличения частного потребления, прогнозирует центробанк страны (Eesti Pank). "Экономика Эстонии превысила докризисный уровень уже в начале этого года, и ее... "Экономика Эстонии превысила докризисный уровень уже в начале этого года, и ее... читать дальше

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6 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 16 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-30 на 9 млрд 658 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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Представители стран Евросоюза и Европарламента договорились о новых правилах относительно дорожных сборов внутри ЕС. Как сообщает пресс-служба Совета ЕС, изменения, в частности, призваны содействовать достижению целей Парижского соглашения по климату, предполагающих снижение... читать дальше

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В январе-мае валовой внутренний продукт Белоруссии составил 63,6 млрд белорусских рублей, что в сопоставимых ценах на 3,1% больше, чем за аналогичный период 2020 года, говорится в сообщении Белстата. Индекс-дефлятор ВВП в январе-мае составил 113,6% (в январе-апреле... Индекс-дефлятор ВВП в январе-мае составил 113,6% (в январе-апреле... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,97 пункта (0,078%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3825,37 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3834,95 (+0,33%) пункта, минимальное - 3803,65... читать дальше

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