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Главная  /  Все новости  /  Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 16 июня составил 72,0323 руб.
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16 июня 2021 года 11:45

Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 16 июня составил 72,0323 руб.

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16 июня. FINMARKET.RU - На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 193 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 72,0323 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, среднезвешенный курс доллара США вырос на 2005 пунктов.

С 15 апреля 2003 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах со сроком расчетов "завтра", сложившегося по состоянию на 11:30 дня торгов.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  Курс доллара США

 
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