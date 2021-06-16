16 июня 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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16 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Апрель 2021
|09:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Май 2021
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Май 2021
|15:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Май 2021
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Май 2021
|15:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Апрель 2021
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 05 по 11 июня
|21:00
|Процентная ставка ФРС
|Июнь 2021
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16 июня 2021 года 18:18
Объем производства 10 основных цветных металлов в КНР в мае сократился на 0,6% и составил 5,45 млн тонн по сравнению с 5,484 млн тонн месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ).Это минимальный показатель за последние 7 месяцев. Тем не... читать дальше
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16 июня 2021 года 18:17
Нефтяные цены продолжают расти в ходе торгов в среду после публикации отчета Минэнерго США, показавшего более значительное, чем ожидалось, снижение запасов нефти в стране.
Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:55 мск составляла... читать дальше
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16 июня 2021 года 18:09
В Москве обязательно должны вакцинироваться 2 млн человек, работающих в сфере услуг, сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.
"Работников категорий, определенных постановлением, в Москве 3,5 - 4 миллиона. Вакцинации подлежат 60%, то есть чуть более 2 млн человек, и... читать дальше
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16 июня 2021 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 545 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,9839 руб.
Минимальный курс доллара США составил 71,8475 руб., максимальный - 72,1975 руб. Было... читать дальше
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16 июня 2021 года 17:49
Добыча природного газа "Газпрома" за 5,5 месяцев 2021 года выросла по отношению к аналогичному периоду 2020 года на 17,2% - до 241,4 млрд куб. м, сообщает управление информации ПАО "Газпром".
Экспорт газа "Газпрома" в дальнее зарубежье за 5,5 месяцев вырос на 26,7% - до... читать дальше
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16 июня 2021 года 17:40
В мае потребление электроэнергии в Китае, считающееся одним из основных параметров оценки экономической активности в стране, увеличилось на 12,5% - до 672,4 млрд кВт.ч, сообщило Государственное управление по делам энергетики.
В том числе спрос на электричество со... читать дальше
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16 июня 2021 года 17:31
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7355 тыс. баррелей - до 466,674 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.
Товарные запасы бензина повысились на 1954 тыс. баррелей и составили 242,98 млн баррелей,... читать дальше
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16 июня 2021 года 17:29
В мае индекс цен на импортируемые в США товары и услуги подскочил на 11,3% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные Минтруда страны. Это максимальные темпы роста с сентября 2011 года.
Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 10,7%,... читать дальше
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16 июня 2021 года 17:20
Госдума в среду приняла во втором чтении законопроект, корректирующий требования к компаниям, которые могут выполнять функции оператора Единой биометрической системы (ЕБС) в России.
Согласно действующему законодательству, функции оператора ЕБС возлагаются правительством... читать дальше
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16 июня 2021 года 17:10
По итогам января-мая т.г. объем промышленного производства в Белоруссии составил 58,5 млрд белорусских рублей, что в сопоставимых ценах на 11,1% выше уровня января-мая 2020 года, сообщил Белстат.
В 1-м квартале прирост промпроизводства составлял 9,2%, в январе-апреле -... читать дальше
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16 июня 2021 года 16:59
Американские фондовые индексы демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения в начале торгов в среду, инвесторы проявляют осторожность в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:43 мск снизился на... читать дальше
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16 июня 2021 года 16:48
Рост экономики Эстонии в 2021 году составит 5-8%, в 2022 году - 4-5% и произойдет преимущественно за счет увеличения частного потребления, прогнозирует центробанк страны (Eesti Pank).
"Экономика Эстонии превысила докризисный уровень уже в начале этого года, и ее... читать дальше
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16 июня 2021 года 16:42
6 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 16 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-30 на 9 млрд 658 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк реализовал... читать дальше
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16 июня 2021 года 16:37
Представители стран Евросоюза и Европарламента договорились о новых правилах относительно дорожных сборов внутри ЕС. Как сообщает пресс-служба Совета ЕС, изменения, в частности, призваны содействовать достижению целей Парижского соглашения по климату, предполагающих снижение... читать дальше
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16 июня 2021 года 16:23
В январе-мае валовой внутренний продукт Белоруссии составил 63,6 млрд белорусских рублей, что в сопоставимых ценах на 3,1% больше, чем за аналогичный период 2020 года, говорится в сообщении Белстата.
Индекс-дефлятор ВВП в январе-мае составил 113,6% (в январе-апреле... читать дальше
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16 июня 2021 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,97 пункта (0,078%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3825,37 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3834,95 (+0,33%) пункта, минимальное - 3803,65... читать дальше
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